A2 femminile, l’ultima sfida del 2023. Basket Girls a Roseto, sarà durissima: cercasi impresa contro la capolista

La rivale più dura nel momento più difficile. Torna sul parquet il Basket Girls Ancona per affrontare la capolista Panthers Roseto nella dodicesima giornata di serie A2, girone B: si gioca questa sera, alle 20.30, in Abruzzo (palasport di piazza Olimpia), agli ordini di Mammoli di Perugia e Esposito di San Benedetto (Ascoli). Non un match come gli altri per le doriche, reduci da una serie di sconfitte e scivolate al nono posto con 8 punti, con 4 vittorie e 7 ko in 11 match, mentre Roseto guida il girone B da solo, con 10 vittorie e una sola sconfitta. Dopo il trambusto dei giorni scorsi, con l’allontanamento del diesse Nanni e le dimissioni del coach Paolasini, Ancona è andata avanti con in panchina l’assistente allenatore Montanari, ma dall’anno nuovo, dopo la sosta per le festività, in panchina dovrebbe esserci di nuovo Luca Piccionne, con cui in estate c’era stato il divorzio, dopo una seconda parte di stagione 2022-23 positiva da subentrante del precedente tecnico Castorina, con l’obiettivo salvezza raggiunto nei playout contro il Cagliari. Ma in attesa di Piccionne, la squadra andrebbe rinforzata anche in campo, dove ha perso ben tre elementi potenzialmente da quintetto: Bona, Maroglio e Albanelli.

Le prime due sono finite proprio a Roseto, e dunque oggi saranno fresche ex di turno: aggiunte che hanno reso ancor più competitiva la formazione allenata da coach Massimo Padovano, esperto tecnico molto conosciuto anche nelle Marche dove ha allenato per anni nel settore maschile, lasciando un ottimo ricordo a Recanati e Porto Sant’Elpidio. Nell’ultimo match Roseto ha espugnato il campo del Rovigo 66-58 trascinato dai 21 punti di una incontenibile Miccio, con prestazioni positive anche di Sorrentino, Cecili e Obouh, mentre Bona non è entrata e Maroglio ha giocato 8 minuti con 2 punti. Gli abruzzesi in classicia sono primi, inseguiti a due distanze da Matelica e Udine. Quindi contro Ancona vorranno chiudere al meglio il 2023. Sarà quindi, più che mai ancora, Sara Boric a guidare le doriche in una sfida dal pronostico inevitabilmente sfavorevole: la croata viaggia a 17.2 punti di media che valgono il quinto posto nella classifica marcatori della seconda serie nazionale, guidata da Siciliano del Vigarano con 22.5. Ancona si affida a lei per rilanciarsi in classifica e discattarsi dalla zona calda. Dopo la sosta natalizia il Basket Girls tornerà in campo sabato 6 per il derby contro Matelica. Un’altra partita tosta. Ecco perché bisogna iniziare a compiere imprese, a partire già da questa sera.

Andrea Pongetti