Basket serie A donne. E-Work a Sassari senza Fondren. Ma Seletti recupera Porcu

A Sassari con tanto entusiasmo, ma ancora una volta con il roster non al completo. L’E-Work si presenterà alle 17.30 in casa della Dinamo Sassari senza alcune pedine fondamentali a cominciare dalla playmaker Fondren, infortunatasi sabato scorso contro Brescia. In realtà la giocatrice potrebbe essere della partita, visto che la risonanza magnetica alla quale si è sottoposta giovedì scorso non ha evidenziato problematiche al polpaccio e al tendine d’Achille, ma sente ancora dolore e dunque soltanto all’ultimo lo staff prenderà una decisione.

Sicura è invece l’assenza di Fantini, che rientrerà soltanto quando sarà completamente recuperata dal problema muscolare per evitare ricadute, e non ci sarà neanche la polacca Alexandra Parzenska, che soltanto ieri sera è arrivata a Faenza. Ala grande classe 1997, Parzenska ha giocato le qualificazioni per l’Europeo con la nazionale senior dopo aver militato in tutte quelle giovanili e nella scorsa stagione giocava ad Estepona nell’A2 spagnola. In Sardegna rientrerà però Porcu dopo uno stop di alcune settimane. Sassari vorrà riscattare il -28 dell’esordio con Campobasso, gara nella quale ha segnato soltanto 45 punti. "È vero che Sassari ha iniziato malissimo – spiega coach Seletti - ma nei preliminari di Eurocup ha fatto abbastanza bene e quindi quel risultato non è veritiero. Ha un reparto esterne di altissimo livello che ha steccato la gara d’esordio come dimostra l’1/12 di Carangelo che non si vedeva da anni e sono certo che vorrà riscattarsi subito. Taylor e Gonsales che sono ottime realizzatrici che dovremo contenere e sotto canestro giocano Begic e Diallo. Inoltre ha una panchina di italiane interessanti come Natali, Pastrello e Toffolo con molta esperienza in A1. Mi aspetto che facciano una grande sfuriata nel primo tempo e quindi dovremo essere in grado di imbrigliarle per poi giocare la nostra solita pallacanestro dinamica. Molto dipenderà da come ci presenteremo in campo". Riguardo al nuovo acquisto Seletti è molto soddisfatto. "Parzenska l’ha consigliata Niemojewska (all’E-Work nella seconda parte della scorsa stagione; ndr), sua grande amica. È un’ala dinamica che può giocare da centro e ha caratteristiche che ben si adattano al nostro gioco. Pagheremo qualcosa sotto canestro, ma sopperiremo con il gioco perimetrale. Faccio i complimenti alla dirigenza per essere riuscita in pochissimo tempo a sostituire Jackson".

l.d.f.