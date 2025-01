A2 femminile. Matelica alla final eight di Coppa Italia. L’avversaria sarà il San Giovanni Valdarno

La Halley Thunder ha chiuso al 4° posto (18 punti) il girone di andata e così, per il secondo anno di fila, si è qualificata per la "Final eight" di Coppa Italia che si disputerà dal 7 al 9 marzo (sede da definire). Questo traguardo è motivo di soddisfazione per la squadra di coach Domenico Sorgentone e conferma il consolidamento tecnico e societario degli ultimi anni. Oltre a Matelica, si sono qualificate per la "Final eight" le squadre di Udine, Mantova e Roseto per il girone B; San Giovanni Valdarno, Empoli, Milano e Costa Masnaga per il girone A. Le matelicesi, essendo giunte quarte, affronteranno la prima dell’altro raggruppamento, cioè il San Giovanni Valdarno. Decisive per il conseguimento del "pass" sono state le vittorie della Halley Thunder sabato a Rovigo e di Roseto domenica con Civitanova. Le abruzzesi, infatti, grazie ai due punti conquistati, sono salite a quota 20 e ciò ha evitato il ricorso alla classifica avulsa che sarebbe stato necessario prendere in considerazione qualora fossero finite appaiate, a quota 18, Matelica, Roseto e Trieste. E nell’incrocio dei risultati a tre sarebbe rimasta fuori proprio la Halley. Invece nel "duello" con Trieste (che pure ha chiuso l’andata con 18 punti) le thunderine hanno avuto la meglio grazie al successo nello scontro diretto.

m. g.