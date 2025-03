A2 femminile. Matelica stecca in casa con Mantova: "Sbagliato l’approccio alla partita»

Vincendo a Matelica la formazione di Mantova è balzata da sola in vetta alla classifica, a quota 32, ed è inseguita ora da un terzetto formato da Udine, Treviso e dalla stessa Matelica, staccate di due lunghezze. In ritardo di due punti rispetto a loro, ma con una gara da recuperare, c’è Roseto, mentre il Ragusa - penalizzato in avvio di stagione - si trova un gradino più in basso. E sabato le ragazze della Halley Thunder saranno impegnate in un altro big match contro Udine, in Friuli. In palio ci sarà il secondo posto nel girone, dunque una bella sfida.

Nel frattempo le matelicesi si leccano le ferite dopo la mancata rimonta con Mantova. "Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara – spiega coach Domenico Sorgentone – e, anche se poi siamo riusciti a recuperare fino al -2, non è possibile affrontare un avversario così forte con un atteggiamento troppo morbido. Poi nel finale abbiamo anche commesso degli errori che ci hanno impedito di vincere, ma il problema principale è capire perché siamo partiti così blandi in difesa. È vero che loro hanno fatto una prova enorme sui tiri dalla distanza, però qualcosa non ha funzionato. Nel secondo quarto siamo andati male pure in attacco, segnando solo 7 punti, con una bomba e quattro tiri liberi. Lì abbiamo perso la partita".

m. g.