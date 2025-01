A2 femminile. Melappioni: "Feba, testa all’Umbertide. Obiettivo: recuperare le infortunate»

La Bagalier Feba si è presentata a Matelica senza Severini e Bocola, sebbene quest’ultima sia stata in panchina ma non era nelle condizioni di giocare, e con Panufnik che ha avuto un rendimento minimo a causa di una settimana complicata per un infortunio. "Adesso l’obiettivo – spiega coach Donatella Melappioni – è recuperare appieno queste tre giocatrici in vista della gara contro Umbertide, una formazione alla nostra portata".

La sconfitta contro Matelica non ha lasciato strascichi perché le avversarie sono di grossa caratura tecnica e perché le civitanovesi si sono presentate all’appuntamento non nelle migliori condizioni. "È importante potere contare su tutte le ragazze sia in partita ma anche durante negli allenamenti della settimana".

La Feba sa in partenza che la Perini sarà sempre la sorvegliata di turno e a Matelica si è fatta apprezzare Jaworska che ha firmato 18 punti. Ma adesso c’è da pensare solamente alla gara casalinga contro l’Umbertide e, soprattutto, a recuperare le infortunate perché con le umbre potrebbe essere la partita in cui potere muovere la classifica.