A2 femminile, Missanelli ’top scorer’ con 15 punti nel team di casa. Torna il sorriso in casa Cestistica Spezzina . Salerno battuto, ma che sofferenza nel finale

Cestistica Spezzina

64

Ponteggi Salerno

57

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 7, D’Angelo 9, Templari 9, Moretti 4, Granzotto 6, Missanelli 15, Diakhoumpa 10, Guzzoni 4, Guerrieri ne, Varone ne. All: Corsolini.

PONTEGGI SALERNO: Oliveira 19, Valerio 6, Orchi 4, Scala 4, De Mitri 3, Esposito ne, Kirschenbaum 9, Yusuf 12, Scolpini, Vitali. All: Di Lorenzo.

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e D’Errico di Grugliasco

LA SPEZIA – La Cestistica Spezzina pur, soffrendo un po’ nel finale, porta a casa 2 punti fondamentali contro una squadra mai doma che ha sempre replicato colpo su colpo. Ma l’importante, dopo due sconfitte, era tornare a far punti: bene Missanelli con 15 punti, il ritorno di Guzzoni con 6, ma tutta la squadra ha giocato al meglio. Dopo un inizio equilibrato, la Cestistica piazza il primo strappo alla metà del quarto di apertura, toccando il +9 con un canestro di Guzzoni (17-8). Un gioco da tre punti di Oliveira (la migliore del team campano), fa terminare la prima frazione sul 17-11. All’inizio del secondo periodo Salerno trova il -1 (18-17), poi le bianconere fanno un secondo tentativo di fuga fino al +7 (24-17). I canestri di Diakhoumpa e Yusuf mantengono intatto il divario e all’intervallo lungo la partita è sul 32-29. Nella ripresa la Cestistica trova nuovamente il +9 con quattro diverse giocatrici a segno (41-32), però Salerno riesce sempre ad approfittare dei rallentamenti delle bianconere, arrivando al -4 (41-37). L’ultimo quarto si apre con la Cestistica che porta il suo vantaggio in doppia cifra grazie ad un break di 8-0 del trio Templari-D’Angelo-Missanelli (55-41). Ma proprio quando la partita sembra in ghiaccio, Salerno si fa trovare pronta all’ennesimo giro a vuoto delle padrone di casa. Templari ridà più di un possesso di respiro alla Cestistica (60-55), Yusuf ricuce per il -3 campano, poi sono le realizzazioni dalla lunetta di Missanelli, oltre a due buone difese, a chiudere il match sul 64-57.

Soddisfatto a fine gara coach Corsolini: "Ho visto alcune cose positive e altre no, sicuramente il rientro di Guzzoni dopo il grave infortunio con la speranza che sia sempre piu presente, la vittoria contro una squadra che aveva battuto Costa Masnaga e tenuto testa a Empoli. Le cose negative? Siamo poco continui in alcuni momenti della partita, serve più umiltà nel difendere e attaccare. Voglio vedere più continuità".

Risultati: Cagliari-Milano 63-59, Costa Masnaga-Selargius 65-47, Benevento- San Giovanni Valdarno 49-94, Giussano-Torino 53-52, Livorno-Broni 64-54, Empoli-Moncalieri 59-55.

Classifica: Empoli, San Giovanni 12; Costa Masnaga, Milano, Cagliari 10; Spezia 8; Livorno, Salerno 6; Broni, Giussano, Moncalieri, Torino 4; Selargius 2; Benevento 0.

Marco Zanotti