A2 femminile. Panufnik, l’assenza si è fatta sentire contro Umbertide

In certe partite è di fondamentale importanza potere contare su tutte le giocatrici e le non perfette condizioni di Panufnik hanno contribuito a complicare la gara della Bagalier Feba contro Umbertide. Il match ha messo in palio punti salvezza e le umbre sono riuscite ad aggiudicarselo (49-60) al termine di una prova in cui le locali hanno fatto tanta fatica ad andare a canestro. E pensare che l’avvio di Panufnik aveva fatto pensare al meglio, ma la giocatrice ha resistito solo un quarto d’ora, e comunque in quei 15 minuti aveva messo a referto 9 punti.

Il calendario propone per le civitanovesi un altro scontro casalingo, domenica alle 19.30 sarà ospite Ragusa che occupa la settima posizione, ma è partita con l’obiettivo di disputare un torneo da primissimi posti. Per le ragazze di coach Melappioni si profila una partita complicata.