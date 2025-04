Basketball Club Lucca sconfitto da College Borgomanero, ma speranze play-off intatte

COLLEGE

103

BCL

98

COLLEGE BORGOMANERO: Giustina, Broggi 12, Asani 18, Piccirilli 14, Gaiola 7, D’Amelio 18, Charfi 2, Bazan 10, Osagie 3, Osasuy 14, Rupil 5. All.: Di Cerbo.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Lippi 13, Dubois 25, Barsanti 14, Simonetti 13, Del Debbio 9, Vignali 7, Pierini 4, Trentin 13, Cirrone. All.: Olivieri.

Arbitri: Simoni di Vigevano e Rigon di Novara.

Note: parziali 18-26, 45-46, 67-63.

BORGOMANERO - Seconda sconfitta consecutiva per Bcl che cade in provincia di Novara, ma che mantiene ancora intatte le speranze di entrare tra le prime quattro, posizione che darebbe il vantaggio della "bella" in casa nei play-off per la promozione in "B" nazionale. Borgomanero, quarta a quota 24, al massimo può raggiungere i lucchesi che, nel capitombolo, almeno hanno salvato la differenza canestri: + 9 all’andata. Alla Olivieri band bastano due punti per avere la matematica certezza di arrivare tra le prime quattro: Pavia, a 22 punti, può arrivare a 30 e con il vantaggio del 2-0 nei confronti diretti con Barsanti e compagni.

Si allontana, invece, il primo posto. Comunque, come da noi anticipato, play-off sicuri. Quello che è incerto è il recupero di Drocker e Tempestini, assenti anche giovedì sera.

La partita. Dopo la clamorosa rimonta biancorossa dell’andata, stavolta sono i piemontesi che devono ricucire un -13 in avvio. Parte bene Lucca che, all’inizio del secondo quarto, è a + 13, sul 18-31. Asani e Osasuy suonano la riscossa e, con un parziale di 17-1, ribaltano il punteggio. Un match stile montagne russe, con i padroni che, da -13 si portano a + 10. Borgomanero prova a prendere il largo, portandosi sul + 9 con 2 e 23 dalla sirena finale.

Per il Bcl diventa complicato riportare la partita sul suo binario, in un finale che si fa incandescente anche per alcune decisioni arbitrali contestate all’entourage biancorosso. La Olivieri band lotta e ci prova fino al termine, ma non basta.

Una trasferta dal sapore amaro che costringe la formazione biancorossa a rimandare alla prossima sfida esterna, prevista mercoledì prossimo 16 aprile, a Casale Monferrato, la vittoria che potrebbe suggellare la matematica sicurezza di piazzarsi tra le prime quattro. Un vantaggio non da poco che consentirebbe di giocare l’eventuale partita di spareggio in casa. Adesso l’importante sarà recuperare Drocker (foto) ed averlo in salute per i play-off. L’ultima di regular season sarà con la capolista Oleggio, al "Palatagliate", il 25 aprile. Poi saranno play-off, quelli veri, verso la "B" nazionale.

Massimo Stefanini