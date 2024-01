A2 femminile. "Serve un Matelica attento. Ci aspetta un’Ancona motivata e ricca di novità»

Riparte il campionato di A2 e le ragazze della Halley Thunder affrontano oggi ad Ancona il derby marchigiano contro la Basket Girls (ore 18.30, Palascherma). Matelica, nonostante la sconfitta casalinga dell’antivigilia di Natale per mano della Martina Treviso, ha già in tasca la matematica qualificazione alla Final eight di Coppa Italia, mentre le doriche vengono da un mese e mezzo di cambiamenti: dopo l’addio di coach Luca Paolasini e la gestione "ad interim" affidata alla vice Daniela Montanari, a ridosso del Natale è stato ufficializzato il ritorno in panchina di coach Luca Piccionne; nel frattempo sono uscite dal roster Serena Bona e Stefania Maroglio (passate al Roseto), nonché l’ex Halley Ludovica Albanelli (andata a Carugate, nell’altro girone). Questa rivoluzione rappresenta un punto interrogativo sul tipo di squadra che il rientrante coach Piccionne disegnerà in campo, anche in relazione al debutto della nuova centrale Keso Barbakadze (ex Stella Azzurra Roma). "Mi aspetto un avversario molto motivato - dice Domenico Sorgentone, coach della Halley Thunder - sia per l’arrivo del ‘vecchio’ allenatore sia per l’inserimento della Barbakadze. La Basket Girls è una formazione che punta molto sulle capacità realizzative di tre giocatrici come Mataloni, Boric e Pierdicca, supportate da un gruppo di ragazze che garantiscono intensità fisica. Per cui dovremo scendere sul parquet di gioco ben preparate e con grande concentrazione". La regista Margherita Mataloni viaggia con una media di 13,5 punti e 4 rimbalzi a partita, mentre l’ala Sara Boric vanta una media di 16,8 punti a partita e 5,8 rimbalzi. Dal canto suo la Halley Thunder ha approfittato della sosta natalizia per recuperare ossigeno ed energie dopo oltre un mese (cioè dopo gli infortuni di Debora Gonzalez e Iliyana Georgieva) in cui le reduci hanno dovuto fare gli straordinari. Nonostante le pesanti assenze, comunque, il team ha ottenuto 3 vittorie nelle ultime 5 gare disputate, mantenendosi nelle zone alte del girone. È attualmente al terzo posto in classifica. Arbitrano l’incontro Mauro Davide Barbieri di Roma e Silvio Faro di Tivoli. La gara è trasmessa in diretta sul canale youtube Basket Girls Ancona.

m. g.