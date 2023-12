A2 femminile, tonfo inaspettato. Ancona crolla a Vigarano: partita difficile

87

BASKET GIRLS ANCONA

65

: Gordon 24, Tintori 5, Siciliano 27, Cutrupi 18, Pepe, Conte, Feoli, Moretti 7, Minelli 6, Armilotta, Cavalli, Gonzalez. All. Castelli.

GIRLS ANCONA: Pierdicca 16, Pelizzari 6, Mataloni 8, Boric 23, Yusuf 4, Malintoppi 6, Francia 2, Marchionne, Carloni, Gasparri N.E. All. Montanari.

Arbitri: Mariotti e Melai.

Parziali: 24-16, 50-29, 72-45, 87-65.

Che tonfo per le ragazze di coach Montanari. Nella trasferta nel ferrarese, a Vigarano, il Basket Girls Ancona crolla. Pessimo approccio, secondo quarto difficilissimo, poi è una gara tutta in salita. Il passivo finale è di 22 punti. E dire che le padrone di casa aveva conquistato fino a ieri una sola vittoria in tutto il campionato. Ma ora, con questo colpo, rimischiano le carte nella lotta salvezza. Un duello che rischia di risucchiare anche Ancona, ora sopra di soli due punti dalla zona playout. Inutile l’ennesima grande prestazione di Boric che chiude a quota 23. E sabato alle 20.30 arriva la capolista Roseto.