A2 maschile. Rimonta pazzesca di Cantù a Verona. Cadono in casa. Urania e Orzinuovi

Le squadre lombarde impegnate nel turno infrasettimanale di Serie A2 hanno vissuto sfide intense e dai risultati differenti. Cantù, in particolare, ha dato vita a una delle rimonte più spettacolari della stagione, sbancando Verona con un 80-77 dopo una partita al cardiopalma. I biancoblù di coach Brienza, si sono trovati in grave difficoltà fin dai primi minuti, andando sotto di oltre venti punti. Verona, trascinata da Pullen (23 punti), ha dominato la prima parte del match, chiudendo il primo quarto sul 29-17 e toccando il massimo vantaggio durante il secondo periodo. Tuttavia, la reazione di Cantù è stata poderosa: grazie alle triple di McGee e Valentini e all’impatto dalla panchina di Piccoli, i canturini hanno iniziato a ricucire lo svantaggio. Moraschini (nella foto) è stato decisivo nel finale, con una tripla che ha completato il sorpasso decisivo, mentre McGee ha siglato i punti cruciali per mantenere il vantaggio fino alla sirena. Diversa la sorte per Orzinuovi, che ha dovuto cedere il passo a una solida Rimini, ancora imbattuta in questo campionato. Il match si è concluso sul punteggio di 98-81 per i romagnoli, con Grande che ha condotto i suoi alla vittoria, autore di 24 punti. Urania Milano, invece, è stata sconfitta da Rieti per 71-66. Nonostante l’assenza di Amato e Cesana, i Wildcats sono rimasti in partita fino alla fine, guidati da un monumentale Gentile, autore di 22 punti.

Alessandro Luigi Maggi