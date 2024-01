"ABC MANETTI vince in rimonta contro CLUB LUCCA dopo un tempo supplementare"

ABC MANETTI

90

CLUB LUCCA

84

ABC MANETTI: Lorenzo Rossi (n.e), Cosimo Lazzeri 0, Giovanni Corbinelli 15, Alessandro Pucci 8, Giovanni Merlini (n.e), Daniele Viviani (n.e), Illia Zaiets 15, Andrea Scali 10, Pietro Cantini 2, Leonardo Nannipieri 18, Giuliano Delli Carri (n.e), Andrea Belli 22. Totali: 20/41 (49%) da due, 13/29 (45%) da tre,11/23 (48%) ai liberi, 43 rimbalzi (35 dif, 8 off), 21 assist.

CLUB LUCCA: Alessandro Landucci (n.e), Francesco Burgalassi 13, Matteo Lenci (n.e), Fabio Lippi 6, Andrea Barsanti 7, Andrea Simonetti 15, Tommaso Tempestini 4, Andrea Del Debbio 21, Andrea Brugioni (n.e), Jacopo Pierini 9, Carlo Trentin 9. Totali: 14/37 (38%) da due, 12/39 (31%) da tre, 20/28 (71%) ai liberi, 51 rimbalzi (31 dif, 20 off), 19 assist.

Parziali: 19-30; 40-50; 68-66; 80-80.

CASTELFIORENTINO - Una vittoria decisiva e importante per l’Abc che arriva al successo al termine di un tempo supplementare. Privi di Alessandro Nepi, i ragazzi di coach Walter Angiolini scovano in Illia Zaiets e Leonardo Nannipieri gli uomini in più di questa sfida, oltre alle ormai note e solite certezze, prime tra tutte Andrea Belli e Giovanni Corbinelli. Gli ospiti conducano ampiamente per i primi due quarti, con il Castelfiorentino che rientra poi con decisione dopo l’intervallo. Un’Abc che prende fiducia, alza l’intensità e ribalta completamente l’inerzia fino a mettere la testa avanti. Ne scaturisce un emozionante botta e risposta che al quarantesimo, sull’80 pari, rimanda il verdetto al supplementare. La svolta arriva nell’overtime con i padroni di casa che vanno avanti per 87 a 80 limitandosi poi successivamente a gestirla.