Academy U19 alle finali. Non era mai successo

L’Under 19 Gold della Raggisolaris Academy Faenza è pronta a debuttare nelle finali nazionali dove si giocherà lo scudetto italiano di categoria. Un risultato storico per la pallacanestro faentina maschile, perché mai nessuna società aveva raggiunto questo traguardo. L’Academy, che a fine maggio ha vinto il titolo regionale, scenderà in campo domani alle 14 al palasport di Cecina, sede della manifestazione, contro il Basket Frascati e in caso di vittoria affronterà in semifinale sabato alle 16 una tra Pass Roma e JbStings Curtatone. Nell’altra parte del tabellone si giocheranno Stella Azzura Roma - Aba Legnano e Basket College Novara - Calorflex Oderzo.

Domenica ci saranno le finali, quella per il terzo posto alle 16 e quella per il titolo italiano alle 18.30. Tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming su Twitch sul canale Italbasketofficial, canale della Federazione Italiana Pallacanestro, e sull’app FipStat ci saranno le statistiche in tempo reale . L’Academy arriva all’appuntamento dopo aver battuto la Cestistica Argenta nella finale regionale e vinto la propria conference interregionale superando l’Esperia Cagliari e il Basket Gallarate, entrando così tra le migliori otto d’Italia. Il gruppo allenato da Matteo Pio, vice di Garelli nei Blacks, e dagli assistenti Iacopo Monteventi e Stefano Stefanelli, ha anche conquistato la salvezza nel campionato di Divisione Regionale 1 evitando i playout, partecipando a quel campionato con il roster dell’Under 19 Gold a cui sono stati aggiunti Nicola Marabini e Lorenzo Merendi, entrambi del 2002. Il programma dei quarti di finale di domani. Ore 14: Basket Club Frascati – Raggisolaris Academy; ore 16: Pass Roma - JbStings Curtatone; ore 18: Stella Azzura Roma - Aba Legnano; ore 20: Basket College Novara - Calorflex Oderzo.

l.d.f.