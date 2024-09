Adamant, adesso si comincia a fare sul serio. Da Gorizia un calendario subito delicato

"D’ora in poi comincia a contare", ha scritto in queste ore Davide Marchini, esterno di Ferrara Basket, sui propri profili social. Ed in effetti è proprio così, perché da sabato parte ufficialmente la stagione dell’Adamant, impegnata sul parquet della neopromossa Gorizia dopo una preseason convincente che ha lasciato buone sensazioni in vista del campionato. Il tempo degli esperimenti è finito, la truppa di coach Benedetto – a distanza di un mese e sette giorni dal raduno del 19 agosto – deve ora rispondere sul campo, confermando quanto di buono fatto vedere nella prima fase di preparazione. L’attesa è tanta, il popolo biancazzurro ha risposto presente in sede di campagna abbonamenti (anche più del previsto) e ora la palla non può che passare al campo: in un campionato, quello di B Interregionale, che si preannuncia molto complicato, lunghissimo ed estenuante, con appena quattro promozioni su 96 squadre partecipanti. E se è vero che l’Adamant non può e non deve avere paura di nessuno, per come è stata costruita e per quanto ha saputo mettere in mostra fin qui, lo è altrettanto il fatto che il calendario non sia stato proprio benevolo con Drigo e compagni: nelle prime tre giornate, infatti, Ferrara è attesa da tre incroci non facili, contro squadre che sulla carta potrebbero contenderle la lotta al vertice, almeno per quanto circola tra gli addetti ai lavori in queste settimane.

Gorizia è piazza storica ed ambiziosa, ha firmato giocatori importanti come Casagrande e Sanad, e sarà sospinta da un pubblico numeroso e caloroso: sabato per Ferrara non sarà facile, così come domenica 6 ottobre nell’esordio casalingo contro Valsugana, società emergente che può contare su solide basi economiche e su un roster di livello. Il trittico di gare da non sottovalutare si chiuderà poi mercoledì 9 ottobre sul campo della Virtus Padova, anch’essa formazione da prendere con le pinze, che in estate ha firmato l’esterno ex Kleb Andrea Casella e punta a ritornare in B Nazionale dopo la retrocessione.

Jacopo Cavallini