Adamant, arriva Gorizia per voltare subito pagina

Vincere per rimettersi in marcia e guadagnarsi il 2-0 negli scontri diretti con Gorizia. E’ questo l’obiettivo odierno dell’Adamant, in campo alle 18 alla Bondi Arena nella prima giornata del girone di ritorno. Non sarà una partita facile, perché Ferrara sta attraversando un momento particolare e complicato, dal quale però è chiamata ad uscire soprattutto davanti ai suoi tifosi: "Gorizia è una squadra costruita per fare bene, oltre che una piazza storica vogliosa di tornare alla ribalta proprio come la nostra – le parole di coach Benedetto alla vigilia –, ci stiamo accorgendo che è veramente complicato fare un percorso pulito senza inciampare in questo campionato, soprattutto per chi come noi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Oggi affronteremo una partita importante ma al contempo saremo protagonisti di un’iniziativa apprezzabile fuori dal campo, per regalare un sorriso ed un pensiero a dei bambini che passeranno un Natale diverso dal solito: mi auguro che il nostro pubblico risponda presente e che ci sia tantissima gente sugli spalti. Sappiamo che sarà una sfida completamente diversa rispetto a quella dell’andata, noi eravamo un’altra squadra e giocavamo con una tranquillità ed una sicurezza impressionanti: purtroppo da due mesi a questa parte ci sono capitate tante cose, abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare perdendo un po’ di certezze. Quelle che dovremo riacquistare partita dopo partita con il rientro degli acciaccati: Ballabio piano piano sta tornando ad allenarsi, Chessari deve migliorare la sua condizione generale. Gorizia ha un roster profondo e di qualità, li reputo in corsa per entrare tra le prime sei".

Il vice Castaldi analizza i punti di forza dei friulani: "Il centro Diminic è il loro riferimento offensivo, è in una forma diversa rispetto all’andata, quindi sarà da tenere d’occhio. Hanno aggiunto Giacchè in cabina di regia, giocatore tecnico ed esplosivo, sicuramente un ‘plus’ rispetto a due mesi fa; e poi Casagrande, profilo che non ha bisogno di presentazioni".

Servirà una risposta importante per cancellare il brutto ko con Jesolo: l’Adamant ne ha bisogno.

Jacopo Cavallini