Adamant, arriva lo scontro al vertice. Contro Monfalcone vale doppio

L’Adamant è tornata ieri pomeriggio in palestra per cominciare a preparare lo scontro al vertice di domenica in casa contro Monfalcone. A riposo Ballabio, che sta svolgendo terapie alla caviglia uscita malconcia dal match con Trieste, coach Benedetto è costretto a fare i conti pure con l’infortunio al menisco di Chessari, che nei prossimi giorni verrà operato e ne avrà per circa due mesi. Nel frattempo, tiene banco la situazione di Valsugana, attualmente quinta in classifica e con cui Ferrara ha il 2-0 a favore negli scontri diretti: la società trentina sarebbe in difficoltà economiche e avrebbe maturato alcuni stipendi arretrati con giocatori e staff, nelle scorse settimane è uscita dal roster l’ala Scanzi, diretto in B1 a Fabriano, ma i nuvoloni grigi attorno al prosieguo dell’attività non si sono diradati.

Ieri scadeva il termine per pagare una rata Fip, da capire se Valsugana riuscirà o meno a proseguire il campionato. Se lo augura Ferrara, che verrebbe penalizzata e non poco in caso di un’estromissione in extremis dei trentini, considerati i quattro punti che le verrebbero tolti dalla classifica e dalla griglia di partenza della seconda fase. Mancano tre partite alla fine della stagione regolare, l’auspicio è che Valsugana possa tenere duro perlomeno per altre due settimane, in modo da non essere esclusa prima dell’avvio dei play-in.

L’Adamant prova a non pensarci e si avvicina spedita al match di domenica alle 18 contro la capolista Monfalcone: ieri la società ha comunicato il via alla prevendita dei biglietti, acquistabili online sul sito www.etes.it e domenica direttamente al botteghino del palasport, a partire dalle 16.30. Attesa una buona cornice di pubblico considerata l’importanza della partita, per l’una e per l’altra squadra.

