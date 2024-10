Adamant, attenta al tabù. In casa non perde da 9 mesi

Si avvicina l’esordio interno dell’Adamant Ferrara, che domenica alle 18 tornerà a respirare aria di casa nell’incrocio contro Valsugana, formazione accreditata dagli addetti ai lavori per un posto al vertice nel girone D di serie B interregionale. Dopo il convincente successo di Gorizia, la truppa di coach Benedetto cerca continuità e ha l’obiettivo di centrare il secondo foglio rosa di fila in un avvio di campionato che le ha messo di fronte ostacoli subito tosti. Ferrara ha però dimostrato di essere sul pezzo, e di avere una solidità decisamente diversa rispetto allo scorso anno, soprattutto sotto canestro, dove difficilmente si riesce a sfondare nell’area biancazzurra. Alla Bondi Arena, domenica, scenderà la Global Group Valsugana, fresca del +21 rifilato a Jesolo, e guardando i nomi forse la compagine più accreditata assieme ad Oderzo e Pordenone per dare fastidio all’Adamant: in casa trentina sarà una sfida speciale per il vice allenatore Andrea Fels, ferrarese di nascita con un passato da giocatore e tecnico in città, ma anche per il lungo Michele Xausa: entrambi sono accomunati dall’esperienza dello scorso anno in serie C con la Scuola Basket Ferrara.

Valsugana ha in quattro pedine i suoi punti di forza: il lituano Zilius, autore di 31 punti all’esordio contro Jesolo, i veterani della B Scanzi e Coltro, oltre al lungo Bedini, reduce dalla vittoria del campionato con Bergamo ed ex compagno di squadra del biancazzurro Sackey. Allenata dall’ex tecnico di Pizzighettone, Massimo Giubertoni, la formazione trentina arriverà a Ferrara libera dalla tensione, ben consapevole che vincere alla Bondi Arena sarà complicatissimo: l’Adamant non perde in casa da nove mesi e mezzo, l’ultima sconfitta è infatti datata 19 dicembre 2023, in quella sciagurata debacle interna contro i Tigers Cesena. Da allora, con coach Benedetto in panchina, solo sorrisi, e una simbiosi ritrovata.

Jacopo Cavallini