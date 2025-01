Adamant, Ballabio si allena. Chessari deve operarsi

Allarme rientrato in casa Adamant per Riccardo Ballabio, che ieri pomeriggio si è allenato regolarmente coi compagni in vista della gara di domenica con la capolista Monfalcone. C’era un po’ di preoccupazione nell’immediato post gara di Trieste per la caviglia del play biancazzurro, ma a questo punto non dovrebbero esserci dubbi sul suo utilizzo nella partita forse più importante di questo finale di stagione regolare per la truppa di coach Benedetto. Non ci sarà invece Chessari, che ad inizio prossima settimana sarà sottoposto ad artroscopia per risolvere la lesione al menisco del ginocchio destro. Nel frattempo la società resta vigile sul mercato per aggiungere una pedina al roster biancazzurro, ma l’identikit dovrebbe essere più quello di un "3" fisico con buona mano al tiro piuttosto che quello di un ulteriore playmaker: l’intenzione è quindi quella di aspettare Chessari e di andare avanti con Ballabio in cabina di regia, che verrà alternato per qualche minuto con Marchini e Santiago. Il diesse Pulidori ha allacciato i contatti con alcuni profili negli ultimi giorni, ma si aspetta l’occasione giusta per affondare definitivamente il colpo e portare in dote a coach Benedetto quello che sarebbe il sostituto di Turini. Reduce da tre successi consecutivi che tanto bene hanno fatto al morale del gruppo, l’Adamant ha assoluta necessità di vincere domenica per portarsi in dote un 2-0 importantissimo negli scontri diretti con Monfalcone. In attesa di scoprire se la traballante Valsugana riuscirà a proseguire l’attività senza incorrere in penalizzazioni o, peggio ancora, nell’estromissione dal campionato.

j.c.