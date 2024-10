Adamant, c’è lo scontro al vertice. Sackey: "Pronti per Pordenone"

L’Adamant sta preparando la delicata trasferta di domenica a Pordenone, big match della quinta giornata del girone D di B interregionale, con entrambe le squadre in testa alla classifica ancora imbattute. Qualche linea di febbre e sindrome influenzale per alcuni giocatori, ma le condizioni dell’intero gruppo biancazzurro sono in via di miglioramento, e domenica saranno tutti a disposizione ad eccezione del play Ballabio. Ci sarà anche Samuel Sackey, tra i protagonisti di questo avvio di stagione e vittima di un infortunio alla caviglia domenica nella sfida con Montebelluna, che aveva tenuto in apprensione staff e tifosi: "Sto bene, la caviglia va meglio – tranquillizzava ieri il centro ex Bergamo –, domenica ci sarò per cui non c’è da preoccuparsi. Mi sto trovando benissimo qui a Ferrara, coi compagni si è creato subito un rapporto di vicinanza, siamo un bel gruppo e penso che questo si veda dentro al campo. Fin qui abbiamo portato a casa tutte le partite, credo che abbiamo le potenzialità per continuare in questa direzione: ho piena fiducia nella squadra, siamo sulla strada giusta".

L’importanza di Sackey in questa squadra si è notata nel momento in cui è stato costretto ad abbandonare il campo per l’infortunio, domenica contro Montebelluna: lì Ferrara ha cominciato a soffrire dentro l’area e a rimbalzo, e col suo rientro ha ricominciato a macinare gioco. "Ho stretto i denti perché volevo vincere – spiega Sackey –, ho messo da parte il fastidio che provavo alla caviglia e sono rientrato in campo per aiutare i miei compagni. Fa piacere essere così apprezzato, sento la fiducia di tutti e mi sto sentendo davvero a mio agio in questo gruppo.

La partita di Pordenone? Sarà tosta, non c’è dubbio, ma abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo fare non ce n’è per nessuno. Dalle prossime due gare si capirà che tipo di direzione potremo prendere, sono molto fiducioso e sono convinto che possiamo continuare a vincere". Pordenone si è rinforzata parecchio in estate, e alle conferme di giocatori importanti come Mandic e Cardazzo, ha aggiunto profili di livello, tra cui il centro Bozzetto e il play/guardia Cassese, entrambi con esperienza di A2 alle spalle. Da tenere d’occhio anche il play Dalcò, che Ferrara ha sofferto lo scorso anno quando militava nella Gardonese; insomma, l’Adamant è al primo vero bivio del suo campionato, le gare con Pordenone e Oderzo potranno dire molto sul prosieguo della stagione dei biancazzurri.

Jacopo Cavallini