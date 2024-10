Adamant di nuovo a casa: l’attesa è finita. Contro Valsugana la missione è fare il bis

L’Adamant Ferrara torna a casa, tra le mura amiche della Bondi Arena, per il secondo impegno ufficiale del proprio campionato contro Valsugana, formazione trentina reduce dall’esordio vittorioso contro Jesolo (89-68). Anche i biancazzurri hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino, sbancando il difficile campo di Gorizia, ed oggi (palla a due alle 18) cercheranno di dare continuità davanti al proprio pubblico. Al palasport estense è attesa un’importante cornice di pubblico: ai 675 abbonati si aggiungeranno diversi curiosi ed appassionati, mentre sono attese anche alcune autorità locali, tra cui gli assessori Carità e Fornasini, segno dell’interesse sempre più crescente verso la realtà di Ferrara Basket.

Ieri, le parole della vigilia di coach Benedetto: "E’ stata una settimana come le altre, abbiamo fatto fronte a piccole problematiche di infortuni che per fortuna sono in via di risoluzione. La squadra che andremo ad affrontare è una delle favorite del girone, sarà uno scontro importante per noi, da vincere perché nonostante siamo solo alla seconda giornata, si può considerare già una sfida al vertice. Mi auguro che l’atteggiamento visto a Gorizia si possa riproporre per tutto il campionato, la campagna acquisti deve poi essere verificata sul campo, e fin qui le risposte sono state positive. La predisposizione alla fisicità ce l’abbiamo, la serenità che siamo riusciti a trovare a Gorizia dobbiamo ora portarla nel lungo periodo. I tifosi? Siamo felici di tornare a giocare a Ferrara, siamo noi che dobbiamo portare entusiasmo, ma loro devono darci coraggio: mi aspetto una grande risposta oggi dal nostro pubblico".

Il vice Castaldi analizza i punti di forza degli avversari: "Valsugana è un’ottima squadra, ha alcuni giocatori esperti che provengono da categorie superiori come Scanzi e Coltro, ed uno straniero agile e atletico come Zilius, autore di 31 punti all’esordio. Quintetto e primi cambi sono importanti, dovremo stare attenti a non concedere le loro soluzioni offensive, sarà una partita intensa sul piano fisico e con spunti interessanti su quello tattico".

MODALITA’ DI INGRESSO. La biglietteria della Bondi Arena aprirà alle 16.30, e la società consiglia ai propri tifosi di arrivare in anticipo per evitare spiacevoli file e ritardi. Ai botteghini gli abbonati di curva e gradinata potranno già ritirare la propria tessera plastificata presentando il voucher cartaceo o digitale, mentre per le tribune si entrerà presentando il voucher.

Jacopo Cavallini