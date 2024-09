Adamant, domani test contro Imola

Sta filando via liscia la terza settimana di allenamenti per l’Adamant Ferrara, che domani sera (ore 19.30) si testerà al Pala Ruggi contro l’Andrea Costa Imola, formazione di Serie B Nazionale. Per i biancazzurri si tratterà del terzo impegno di questo precampionato, dopo le due uscite con Argenta e Cento, in cui Drigo e soci hanno già fatto intravedere buoni spunti. Quello di domani sarà un test più attendibile rispetto ai primi due, visto che Ferrara si confronterà con una formazione vicina al suo livello, che sulla carta si giocherà un posto nella parte destra della classifica in B1. Fin qui, è stata una settimana di lavoro intenso per la truppa di coach Benedetto, che ha cominciato a mettere dentro qualche concetto di campo in più rispetto ai primi quindici giorni: tutti a disposizione, compresi gli acciaccati Tio e Drigo, che hanno recuperato dai rispettivi problemini fisici e saranno in campo domani a Imola. Dopo il +45 rifilato ad Argenta e buoni venti minuti a Cento, l’Adamant da qui in avanti si misurerà con test decisamente più affidabili per capire a che punto è il processo di crescita: dopo la gara con l’Andrea Costa, infatti, martedì 10 Ferrara sarà a San Lazzaro per affrontare la pari categoria Bologna Basket, mentre venerdì 13 si tornerà alla Bondi Arena per il match con la Virtus Imola, formazione di B Nazionale. La preseason degli estensi si concluderà nel weekend del 21 e 22 settembre con un quadrangolare contro tre formazioni di B2: Ozzano, Basket 2000 e Petrarca Padova.