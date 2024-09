Adamant domina anche tirando col 17% da 3. La prima giornata regala tanta fiducia

Oltre le aspettative, già dominante. L’esordio in campionato dell’Adamant è stato da incorniciare, su un campo complicato come quello di Gorizia, dove i ragazzi di Benedetto non hanno lasciato scampo alla malcapitata Dinamo, travolta dalla fisicità e dall’intensità di Ferrara. Dopo appena quaranta giorni di lavoro assieme, la squadra ha già trovato una buonissima alchimia, e può contare su armi infinite: "In questo momento riusciamo a restare concentrati per quaranta minuti – l’analisi del tecnico di Ferrara –, ma sono convinto che abbiamo ancora dei margini di crescita importanti. Siamo stati intensi e presenti a rimbalzo, ma possiamo alzare ulteriormente l’asticella: è solamente la prima giornata, abbiamo tracciato la strada ed ora sarà fondamentale tenere la barra dritta. Durante la stagione potranno succedere mille cose, dovremo farci trovare pronti nel momento in cui saremo in difficoltà fisica: ma adesso ci godiamo questo avvio di campionato, e un atteggiamento che mi rende assai felice. Questo gruppo sta bene assieme ed ha voglia di fare bene, sono molto orgoglioso".

A tratti l’intensità difensiva dei biancazzurri ha letteralmente soffocato l’attacco di Gorizia, che ha chiuso ad appena 16 punti segnati all’intervallo, e poi a soli 46 alla sirena del quarantesimo: il dato che balza all’occhio è che Ferrara ha stravinto tirando col 17% da tre (4/23) ma raccogliendo ben 42 rimbalzi, dodici in più degli avversari. E allora si può sognare immaginando cosa potrà diventare l’Adamant quando le mani saranno un po’ meno fredde: "Resto convinto che Gorizia sia una buona squadra – le parole di Benedetto –, è un campionato che dobbiamo scoprire giornata dopo giornata, perché solo affrontando le nostre avversarie una dopo l’altra riusciremo ad adeguarci. Già domenica incroceremo forse la squadra più forte del lotto delle nostre concorrenti (Valsugana, ndr), ogni partita per noi sarà un esame da superare".

Dopo un successo del genere, e una campagna abbonamenti oltre le aspettative (oggi si saprà il dato finale), domenica alla Bondi Arena è atteso il pienone: "Dobbiamo ringraziare il nostro pubblico, che ci ha seguito anche a Gorizia e ci ha dimostrato il suo affetto. E’ stata una bella giornata di basket, all’insegna della correttezza tra i due gruppi organizzati: chiudo con un saluto al mio amico reggino Rocco, ho vinto un’altra scommessa perché lui non credeva in una vittoria così ampia".

Jacopo Cavallini