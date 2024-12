Adamant Ferrara, che bel momento: "Importante il rientro di Ballabio"

"Questo è un gruppo che ha saputo superare con forza le difficoltà e non ha mai perso la consapevolezza nei propri mezzi". Coach Giovanni Benedetto riassume così il bel periodo attraversato dall’Adamant, che sui monti della Valsugana ha centrato un successo importantissimo, il secondo consecutivo, ritrovando il miglior Ballabio ed una coesione di squadra che si è avvicinata a quanto Drigo e compagni avevano mostrato nelle prime uscite di campionato. Sul parquet trentino Ferrara ha condotto praticamente per tutto il match, piazzando la zampata decisiva nell’ultimo quarto, dimostrando maturità e lucidità nella gestione della gara.

"Siamo stati estremamente attenti rispetto alle varie situazioni che ci ha messo di fronte Valsugana – il commento del tecnico biancazzurro -, abbiamo attaccato con pazienza la loro difesa a zona liberando spesso i nostri tiratori. Nella parte finale della sfida abbiamo gestito bene gli ultimi possessi grazie ai nostri playmaker, che sono tornati ad essere determinanti in una squadra che aveva bisogno di maggiore controllo del gioco. Il rientro di Ballabio? Tutti quanti ne prendono giovamento, stiamo trovando tiri migliori e le prestazioni dei singoli stanno crescendo: abbiamo giocato una partita molto intelligente, come ho sempre detto non è mai facile vincere in trasferta. Anche nelle difficoltà e nelle sconfitte, che comunque sono arrivate, questo gruppo non ha mai perso la propria autostima: speriamo di essere più fortunati sul piano fisico da qui in avanti, e di riuscire a gestire le complicazioni che il campionato ci metterà davanti. Ero tranquillo prima, lo sono ancora di più ora: non era il caso di dare giudizi affrettati, la stagione è ancora lunga, dobbiamo arrivare ai playoff nelle condizioni migliori e questa vittoria è un passo importante verso la maturazione definitiva".

Dopo il giorno di riposo concesso ieri dallo staff tecnico biancazzurro, oggi l’Adamant tornerà in palestra per cominciare a preparare il turno infrasettimanale di mercoledì sera (ore 20.30) alla Bondi Arena contro la Virtus Padova: per i supporters estensi, i biglietti sono già in vendita sul sito www.etes.it e presso la Tabaccheria Estense in via Pomposa 29.

Risultati

Gorizia-Virtus Padova 58-62

Valsugana-Adamant Ferrara 65-78

San Bonifacio-Pordenone 67-65

Montebelluna-Jesolo 71-88 Oderzo-Monfalcone 73-77

Trieste-Petrarca Padova 52-71 Classifica

Monfalcone...........................22

Pordenone............................20

Ferrara...................................20

Valsugana..............................16

Virtus Padova........................16

Jesolo....................................14

Petrarca Padova....................12

Oderzo...................................12

Gorizia....................................10

San Bonifacio........................10

Trieste......................................4

Montebelluna..........................0

Jacopo Cavallini