Adamant Ferrara, Marchini:: "A Monfalcone con fiducia"

BASKET

Eletto dai suoi stessi tifosi mvp della gara con Trieste, Davide Marchini si sta prendendo sulle spalle l’attacco dell’Adamant e contro lo Jadran è stato il miglior marcatore dei suoi con 20 punti segnati e una leadership che a questa squadra serve eccome. Nello stesso periodo, lo scorso anno, l’esterno toscano stava attraversando un periodo difficile a causa di alcuni problemi fisici, ma ora sembra essere diventato davvero uno dei punti di riferimento di coach Benedetto. "Volevamo vincere e dare un segnale, era importante fare una bella prestazione e affermarsi con un ampio scarto – le parole di Marchini -, abbiamo dimostrato la nostra reale forza. Ora andiamo a Monfalcone, sappiamo che sarà una partita tosta perché affrontiamo una buona squadra: sono convinto che molto dipenderà da noi, come ha detto il coach in queste settimane l’approccio alla partita sarà decisivo. Sono fiducioso perché già dalla scorsa settimana ci siamo allenati bene, al completo e molto più intensi rispetto a quel periodo in cui abbiamo dovuto fare i conti con diversi acciacchi".

Non solo punti e percentuali altissime al tiro, perché Marchini ha dimostrato di prendersi sulle spalle la squadra nel momento clou della gara, anche con una buona propensione difensiva: "Sono contento perché sto bene fisicamente, mi sento molto più reattivo rispetto allo scorso anno quando invece avevo avuto un problema fisico che mi ha condizionato. Lavoro ad alta intensità durante gli allenamenti, mi sento al top della condizione: mi piace prendermi le mie responsabilità, sono uno dei più esperti assieme a Drigo quindi è giusto che ci siano delle gerarchie". A Monfalcone ci sarà bisogno del miglior Marchini per dare un ulteriore segnale al campionato e mostrare che l’Adamant è tornata definitivamente a far paura: i friulani arrivano da tre successi consecutivi ma nell’ultimo turno hanno fatto fatica contro il Petrarca Padova, vincendo solo nel finale. Intanto, questa sera alle 20.30 alla Bondi Arena la truppa di Benedetto affronterà in amichevole Molinella (serie C) per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista della gara di domenica.

Jacopo Cavallini