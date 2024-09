Adamant già oltre quota 500 abbonamenti. E oggi la squadra di Benedetto sfida Reggio

"Sembriamo un gruppo che gioca assieme da più di un mese, c’è già una bella chimica ma i veri test arriveranno dalla prossima settimana".

Mathias Drigo, capitano di Adamant Ferrara Basket, sa bene che il buon precampionato dei biancazzurri conta ma fino ad un certo punto, e le verifiche sullo stato dei lavori arriveranno dall’esordio in campionato di sabato 28 a Gorizia.

"Le sensazioni sono sicuramente positive, ora abbiamo questo torneo per consolidarci ancora di più ed essere pronti per la partita di Gorizia. Il gruppo è ben affiatato, tutti sanno quale è l’obiettivo, chiaro che ci conosciamo da un mese e rimangono ancora tante cose da aggiustare.

Posso già dire però che si è creata una bella alchimia anche fuori dal campo, forse il tutto è stato avvantaggiato dal fatto che gran parte dello staff è stata confermata, e l’ambiente è ancora più familiare.

I nuovi si sono subito trovati bene, c’è una buona connessione tra tutti e ripartire dalla base dello scorso anno sicuramente ha aiutato.

La risposta del pubblico? Ne abbiamo parlato in spogliatoio, con chi c’era già soprattutto, devo dire che un po’ ce l’aspettavamo perché già sul finire della scorsa stagione veniva davvero tanta gente. Chiaro che per una B2 i numeri che stiamo leggendo sono veramente impressionanti".

Già, perché anche ieri pomeriggio – nell’ultimo giorno di prelazione – la risposta degli appassionati biancazzurri è stata veramente importante: l’Adamant ha superato quota 500 tessere (515), e oggi partirà la seconda fase della campagna, sia online sulla piattaforma Etes sia in presenza alla Bondi Arena (oggi botteghini aperti dalle 19 alle 20.30).

Per quanto riguarda il campo, piccolo problema fisico per Barou Yarbanga, che salterà con tutta probabilità il torneo di questo fine settimana per essere preservato in vista dell’esordio in campionato del 28 settembre sul campo della neopromossa Gorizia.

Oggi, alle 18 la prima semifinale tra Ozzano e Petrarca Padova, e alle 20.30 l’Adamant in campo contro Reggio Emilia; domani le due finali, alle 17 quella per il terzo posto e alle 19.30 quella per il primo posto. Un’occasione per i tifosi di vedere all’opera la formazione di Giovanni Benedetto.

Jacopo Cavallini