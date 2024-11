"Adamant, gli obiettivi stagionali non cambiano"

Il mondo cestistico ferrarese, su forte spinta di Ferrara Basket 2018, si unisce per una grande iniziativa di sensibilizzazione assieme all’associazione Atleti Al Tuo Fianco, che si occupa di sostegno ai malati oncologici pediatrici. "Spalle di Natale", questo il nome dell’evento che vedrà il suo apice domenica in occasione della gara tra Adamant e Gorizia, ha visto il coinvolgimento di tutti i gruppi del minibasket e dell’attività giovanile di Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket, oltre alla prima squadra guidata da coach Benedetto. L’iniziativa si è articolata in queste settimane tramite le visite di Alberto Tagliapietra, medico chirurgo specializzato in psiconcologia, ai gruppi giovanili con l’obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli e le più piccole nella lotta contro il cancro.

"La nostra convinzione è che una società sportiva debba sempre occuparsi del sociale – le parole del responsabile commerciale Paolo Alberti –, i giovani praticanti sono già stati coinvolti, ma l’invito a partecipare all’iniziativa è esteso a ragazzi e ragazze di tutta la città. Anche il Sesto Uomo parteciperà attivamente con una raccolta parallela di giocattoli, pelouche e altri pensieri che saranno consegnati in reparto dai giocatori della prima squadra il prossimo 13 dicembre".

A margine, coach Giovanni Benedetto, che ha sottolineato la grande disponibilità del gruppo squadra ad aderire all’evento, ha parlato anche di campo: "Nonostante gli infortuni i nostri obiettivi non cambiano, ci dobbiamo adeguare a questo momento per arrivare pronti quando la stagione si deciderà davvero".

