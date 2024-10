Adamant in trasferta per il tris. Con la Virtus Padova si può volare. Ma attenzione all’ex Kleb Casella

Torna in campo già questa sera (ore 20.30) l’Adamant Ferrara, impegnata nel turno infrasettimanale sul campo della Virtus Padova e decisa a dare un ulteriore segnale al campionato dopo le due schiaccianti vittorie con Gorizia e Valsugana. I biancazzurri faranno visita ai patavini, anch’essi reduci da un successo e galvanizzati dopo la sconfitta all’esordio sul campo di San Bonifacio. La Virtus è una squadra temibile, sicuramente costruita per fare bene, con diversi elementi importanti per la categoria: su tutti l’esterno ex Kleb Casella, che sta viaggiando ad ottime cifre, il centro Lusvarghi e il play/guardia norvegese Greve. Dal canto suo, però, Ferrara ha già ampiamente dimostrato che non deve temere nessuno: il divario visto nelle prime due gare è stato lampante, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora notevoli margini di miglioramento, soprattutto in attacco. Nella propria metà campo, invece, è stata praticamente perfetta, concedendo poco più di 45 punti di media ai due avversari affrontati, mettendo in mostra una difesa a tratti da manuale, che punta tutto sull’intensità e sui centimetri dei vari Sackey, Tio e Yarbanga. Anche stasera, al palasport di Rubano, l’Adamant non sarà sola: nonostante il giorno lavorativo, infatti, è previsto un massiccio esodo di tifosi ferraresi, che stiperanno le tribune dell’impianto patavino. L’entusiasmo in città è alto, domenica si sono forse addirittura superate le 1200 presenze, e le prime due uscite della squadra non hanno fatto altro che alimentare una positività che già si respirava in sede di campagna abbonamenti. Ora però arriva la parte più difficile, perché le avversarie proveranno a mettere il bastone tra le ruote ai biancazzurri, che dovranno essere bravi a mantenere la barra dritta e a mettere in cascina quante più vittorie possibili. A cominciare da stasera a Padova, in un altro incrocio di alta classifica.

PREVENDITA PER MONTEBELLUNA. Ieri la società ha comunicato il via della prevendita per la sfida di domenica in casa: biglietti acquistabili sul sito www.etes.it e anche alla Tabaccheria Estense di via Pomposa.

Jacopo Cavallini