Adamant, ora il gran finale. Cinque gare per la griglia

Cercare di fare bottino pieno e sperare in qualche passo falso delle due capoliste, per arrivare fra un mese a giocarsi i playoff col miglior piazzamento possibile. Mancano cinque gare al termine dei Play-In Gold, e per l’Adamant il divario dalla vetta è invariato rispetto all’inizio, quando i punti di distacco da Pordenone erano due proprio come oggi. La differenza è che tra i friulani e gli estensi si è infilata pure Monfalcone, e finisse oggi la seconda fase sarebbe proprio la Falconstar ad approcciare i playoff forte della prima posizione in griglia, visto il 2-0 negli scontri diretti con Pordenone. Ferrara osserva sorniona, recrimina per qualche occasione persa e per una fortuna che fatica a girare dalla sua parte, ma non ha ancora abbandonato l’idea di puntare al primo posto. Drigo e soci affronteranno domenica Pizzighettone, in una giornata che propone anche il big match Monfalcone-Sangiorgese, le due squadre più in forma del momento, e Pordenone-Gardonese. Ogni domenica è una partita a scacchi, Ferrara non può permettersi di sbagliare perché perdere colpi ora significherebbe staccarsi definitivamente dalla vetta e rischiare il sorpasso della Sangiorgese, distante appena due punti.

Fondamentale sarà approcciare al meglio la gara contro Pizzighettone, formazione pericolosa che sabato scorso è andata ad un passo dal successo contro Pordenone, e che dispone di giocatori importanti per la categoria, su tutti l’esperto playmaker Ciaramella. All’andata non ci fu storia, Ferrara dominò nonostante le assenze di Chessari e Ballabio, imponendo agli avversari la propria forza e dimostrando maturità nella gestione dei quaranta minuti.

VIS ROSA AL TAPPETO. In serie B femminile, ancora una sconfitta per la Vis Rosa nel recupero contro Faenza: al Palapalestre le romagnole si impongono 48-61.

Jacopo Cavallini