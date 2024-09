Adamant, prima la difesa. Batte Reggio e va in finale

adamant ferrara

68

bmr reggio emilia

63

ADAMANT : Dioli, Sackey 7, Drigo 2, Santiago 11, Tio 4, Solaroli 3, Turini 12, Ballabio 13, Braga 3, Cazzanti, Marchini 13. All. Benedetto.

BMR REGGIO EMILIA: Stellato, Alberione 17, Dabangdata 3, Martelli, Paparella 4, Porfilio 4, Obayagbona, Frediani 5, Codeluppi 11, Longagnani 10, Lusetti 4, Caridi 5. All. Baroni.

Parziali: 18-15; 33-27; 58-48.

L’Adamant soffre più del previsto nella seconda semifinale del quadrangolare "City of Ferrara", ma alla fine batte la Bmr Reggio Emilia dell’ex Porfilio e accede alla finalissima di oggi alle 19.30, dove sfiderà il Petrarca Padova, vittorioso contro Ozzano (84-80). I biancazzurri sono meno brillanti del solito, ma riescono a contenere gli avversari, e nel finale fanno valere la loro maggiore esperienza. Ferrara parte nel segno di Ballabio e Santiago, dopo 3’ è 10-5 e l’Adamant quando "sgasa" sembra davvero di un’altra categoria. Dall’altra parte risponde Alberione dall’arco, i biancazzurri staccano per un attimo la luce e Reggio si rifà sotto: coach Benedetto non apprezza e si fa sentire a fine primo quarto, Marchini muove il tabellino dei suoi ad inizio seconda frazione (22-15). Percentuali bassissime al tiro per l’Adamant, che però difende bene concedendo poco agli avversari e tenendo sempre il controllo del match. Il primo tempo si chiude sul +6, nonostante Drigo e soci abbiano fatto vedere ben poco rispetto alle precedenti uscite. L’Adamant si sblocca ad inizio ripresa con le due bombe di Turini, e in un amen si porta sul +11 (45-34), poi Santiago dall’angolo sigla la tripla del massimo vantaggio sul +14. Al 33’ è ancora doppia cifra di vantaggio sul 60-50, poi Ferrara si spegne ancora in attacco e Reggio si riporta addirittura a -1, ma nel finale i biancazzurri sono più lucidi.

Jacopo Cavallini