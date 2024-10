Adamant, quarto successo di fila. Nella ripresa la svolta dalla difesa

ADAMANT

75

MONTEBELLUNA BASKET

63

ADAMANT : Dioli, Sackey 11, Drigo 9, Santiago 10, Tio 4, Yarbanga 9, Solaroli 12, Turini 9, Ballabio ne, Braga ne, Cazzanti 3, Marchini 8. All. Benedetto.

MONTEBELLUNA BASKET: Spinazzè 2, Bedin 4, Guazzotti, Muaremi 7, Marin 13, Prai 2, Bertan 1, Marostica, De Marchi 14, Guerrini 4, Martin 3, Guidolin 13. All. Saccardo.

Parziali: 17-21; 40-40; 61-53.

Soffre forse più del previsto, l’Adamant di coach Benedetto, per avere la meglio sui giovani di Montebelluna, ma alla fine i biancazzurri possono festeggiare il quarto successo in campionato davanti al solito infuocato pubblico della Bondi Arena. Gli ospiti reggono per due quarti e mezzo, poi Ferrara alza i giri in difesa e concede appena 23 punti nella ripresa, meritando il successo. Ferrara parte col piglio giusto, e in attacco i primi quattro tiri dei biancazzurri vanno a bersaglio, mentre in difesa l’Adamant concede qualche cosa, e la brutta notizia è che dopo neanche cinque minuti si fa male anche Sackey (caviglia destra). Montebelluna piazza il break con le due triple di De Marchi che valgono il +6 al minuto 8, Benedetto non apprezza e striglia subito i suoi: Drigo e Turini attaccano l’area e riportano Ferrara a contatto, ma inaspettatamente i biancazzurri soffrono a rimbalzo e i veneti hanno tanti secondi possessi da sfruttare. Santiago con la ‘lacrima’ riporta avanti i suoi al 14’, ma De Marchi è una sentenza dall’arco e la giovane Montebelluna continua a rendere la vita complicata ad un’incerottata Ferrara.

L’Adamant non ha la stessa ‘garra’ in difesa che si è vista invece nelle prime tre gare di campionato, e all’intervallo la partita è in perfetto equilibrio (40-40). Montebelluna esce bene dagli spogliatoi e gli estensi non riescono a trovare le contromisure giuste, anche perché l’assenza di Ballabio in regia si fa sentire: Ferrara si innervosisce, ma i canestri di Sackey (per fortuna nulla di grave per lui) e Marchini la riportano avanti (49-48). L’Adamant alza i giri in difesa e trova in Marchini il suo principale terminale in attacco, al 29’ grande ‘sgasata’ e massimo vantaggio sul +7 che diventa poi +8 al 30’.

A sei minuti dalla sirena Ferrara è avanti ma non riesce a chiuderla, e va dato anche grande merito ai giovani ragazzi di Montebelluna, sfacciati e con la faccia giusta per tutta la partita: è il capitano allora a portare Ferrara in doppia cifra di vantaggio con la tripla del +11. La gara in pratica finisce lì, coi veneti che pagano scarse percentuali al tiro rispetto al primo tempo e cedono alla distanza: la truppa di Benedetto soffre, ma porta a casa la quarta vittoria su quattro in campionato.

Jacopo Cavallini