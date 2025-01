Brutte notizie per Faye: non partirà per Bonn

L’infortunio di Faye tiene in ansia la Pallacanestro Reggiana. Il lungo, rimasto negli spogliatoi dopo il colpo ricevuto da Pajola nel primo tempo del derby di domenica, non partirà per Bonn ed è in forte dubbio anche per la trasferta a Milano, in scaletta domenica. Il problema è nella zona del perone della gamba sinistra, dove ‘Momo’ ha preso una ginocchiata fortuita dal play della Virtus. Nessuna frattura ossea, ma una forte, a tratti fortissima, sensazione di dolore al tendine che passa proprio in quel punto, tant’è che anche a fine partita, nel consueto giro di ricognizione per salutare i tifosi, Faye zoppicava vistosamente. Una tegola che ovviamente non ci voleva, ma che è un po’ l’emblema di una squadra che - dopo aver speso tantissime energie tra novembre e dicembre - ora sta avendo un fisiologico momento di calo fisico e atletico.

Anche oggi verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire quale possa essere l’iter più corretto e i tempi di recupero, ma non ci meraviglieremmo se si decidesse di fermarlo per un paio di settimane. Il classe 2005 infatti non ha avuto un attimo di tregua negli ultimi 18 mesi. Prima la grande chance con Priftis e un’estate di lavoro (2023), poi una stagione a tutta birra, un’altra off season passata tra provini Nba e palestra (2024) e un inizio di campionato con tantissimi minuti in campo sia in Serie A che in Coppa, Nelle ultime settimane, già prima dell’infortunio, Faye aveva avuto una flessione comprensibile, come se la spia della riserva si fosse ‘improvvisamente’ accesa, presentando il conto.

Contemporaneamente il club biancorosso ha scelto di rinforzarsi con l’ingaggio dell’ex asso Nba Faried e anche Gombauld ha iniziato a farsi valere, quindi la squadra è coperta nel ruolo. In ogni caso nella ‘Basketball Champions League’ il problema non si porrebbe, perché possono essere schierati fino a sette stranieri, mentre in campionato si deciderà di volta in volta come fare il turnover. La società con lungimiranza ha bloccato la cessione di Gombauld che aveva già un piede sull’aereo e adesso il francese potrebbe rivelarsi un importantissimo ‘asso nella manica’. In attesa, ovviamente, di avere il miglior Momo in campo visto che tra fine gennaio e metà febbraio (Final Eight) ci saranno appuntamenti fondamentali.

Francesco Pioppi