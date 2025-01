Basketreggio affronta l’invincibile Piacenza

È il Basketreggio (8) ad aprire, in trasferta, il 2025 di Divisione Regionale 1. La formazione cittadina, alle 21,15, affronta nella quarta giornata di ritorno la capolista Piacenza (26), che nelle precedenti 13 partite disputate ha sempre vinto e sta letteralmente dominando la scena.

Una sfida decisamente in salita, almeno sulla carta, ma dove il non aver nulla da perdere può comunque regalare qualche chances. Di certo, gli uomini di coach Perricone dovranno sfruttare l’esperienza dei loro uomini più rappresentativi, da Infante a Lasagni e Brogio, provando a migliorare uno score esterno che li vede a soli 65 punti di media realizzati.

Nell’altra metà campo servirà grande intensità, per fermare un attacco come quello piacentino che produce 78,2 punti ad allacciata di scarpe: da tenere d’occhio, in particolare, gli esperti lunghi Bassani (15,6) e Perego (11,4), oltre al playmaker Massari (13,6).

Dirigono l’incontro gli arbitri Ranieri e Menegardi di Parma, all’andata Piacenza si impose non senza soffrire espugnando Villa Sesso col punteggio di 57-53.

Le altre. Domani, invece, spazio alle altre reggiane del girone. Alle 21 la Pallacanestro Correggio (8) vuole allontanarsi dai bassifondi nella sfida esterna col fanalino Anzola (6), mentre alla stessa ora la Pallacanestro Reggiolo (10) va a caccia di una vittoria che manca da quattro turni ospitando la Vis Persiceto (16), quarta della classe.

Alle 21,30, infine, prevista la sfida Castelfranco (8)-Basket Jolly (18).

