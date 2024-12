Adamant ritrova vittoria e Ballabio. Un secondo tempo da incorniciare

adamant ferrara

dinamo gorizia

ADAMANT : Salvini ne, Dioli, Sackey 12, Drigo 12, Santiago 20, Tio 6, Yarbanga 5, Solaroli 19, Chessari 13, Ballabio 5, Marchini 11. All. Benedetto.

DINAMO GORIZIA: Peresson 1, Casagrande 4, Schina, Braidot 9, Colli 6, Lopez, Venturini, Diminic 18, Cestaro 7, Luis 13, Giacchè 18, Sanad ne. All. Tomasi.

Parziali: 26-17; 41-41; 71-58.

L’Adamant ritrova sé stessa, fa divertire i 1500 della Bondi Arena e centra un successo importantissimo anche in ottica seconda fase, contro una Gorizia che ha potuto poco di fronte allo strapotere dei biancazzurri. Sempre in controllo del match, a parte un passaggio a vuoto nel secondo quarto, Ferrara ha ritrovato pure Ballabio, che in pochi minuti ha fatto cose importantissime e ha spinato la strada alla vittoria estense. Inizio spaziale di Chessari, che segna otto punti in due minuti e regala a Ferrara la doppia cifra di vantaggio, in un amen è 10-0 e Gorizia è costretta a chiamare timeout. I friulani si sbloccano con Diminic, ma l’Adamant continua a fare canestro e al 6’ è 17-8, grazie ai cinque punti in fila di Santiago: Giacchè risponde dall’arco, conforta però l’atteggiamento dei biancazzurri, parecchio aggressivi in difesa. Chessari è ispiratissimo e concede una bellissima palla a Solaroli solo da appoggiare al vetro, alla sirena del primo quarto la truppa di Benedetto guida 26-17.

Dall’altra parte Diminic tiene in piedi quasi da solo l’attacco goriziano, e la Dinamo rimane in partita grazie soprattutto ai suoi canestri: Ferrara però ha la faccia giusta e allunga nuovamente con Sackey e Santiago (33-22). Gorizia non molla e approfitta di due palle perse banali di Marchini per piazzare un 6-0 mortifero e rimettersi in partita sul 39-34, l’Adamant si spegne e in pochi minuti la Dinamo la rimette addirittura in parità all’intervallo (41-41). Ferrara spreca una marea di palloni e al rientro dagli spogliatoi arriva il primo vantaggio di serata degli ospiti, firmato ancora una volta Diminic: gli uomini di coach Tomasi chiudono l’area e l’Adamant non riesce più a sfondare come nei primi minuti, ci pensa allora Tio a rubare un pallone importante e a schiacciare in contropiede il nuovo +4.

I biancazzurri riprendono ritmo e si portano sul +10 sospinti da una Bondi Arena gremita, Ballabio ritrova il campo dopo quasi due mesi e in pochi possessi fa capire quanto sia importante per questa squadra: al 30’ l’inerzia è di nuovo dalla parte degli estensi (71-58). Al minuto 32 l’Adamant prova a dare la sterzata decisiva, parziale di 7-0 e +17, poi al 36’ le triple di Santiago e Drigo chiudono definitivamente la partita con Ferrara che vola addirittura sul +27. Riecco l’Adamant, il popolo ferrarese può tornare a festeggiare.

j.c.