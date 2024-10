Adamant sconfitta a Pordenone. Non bastano Marchini e Santiago

pordenone

89

adamant ferrara

71

PORDENONE: Cardazzo 15, Burei, Puppi, Cassese 25, Boscariol ne, Cecchinato 12, Dalcò 11, Cerchiaro 16, Tidona ne, Mandic 2, Bozzetto 8, Raffin. All. Milli.

FERRARA: Dioli ne, Sackey 6, Drigo 4, Santiago 25, Tio 6, Yarbanga, Solaroli 15, Turini 4, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 11. All. Benedetto.

Parziali: 33-20; 53-36; 70-55.

A Pordenone arriva il primo ko in campionato per Ferrara, che paga dieci minuti thriller a cavallo tra primo e secondo quarto, e cede ai friulani, ora da soli al comando della classifica. Sotto addirittura di 24 lunghezze, l’Adamant prova a rientrare nella ripresa sospinta da un Santiago commovente, ma il divario è troppo ampio e l’energia manca per una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.

In realtà l’approccio è buonissimo dell’Adamant sulle ali di Marchini e Santiago, ma di là Pordenone risponde con le triple di Cassese e la gara è in equilibrio nei primi cinque minuti (12-13). I padroni di casa segnano con percentuali incredibili dall’arco, ma Ferrara non si fa intimorire e attacca bene l’area: Solaroli è decisivo in avvicinamento, poi i biancazzurri si inceppano in attacco mentre Pordenone continua a segnare facilmente e prova ad allungare. I friulani toccano anche il +10, mettendo in mostra un basket davvero piacevole, e l’Adamant subisce troppo: addirittura 33 punti in un quarto, cosa che non si era mai vista fino ad ora. Pordenone è mortifera al tiro (11/13 da tre), ma Ferrara non c’è e perde anche palloni banali: al 12’ non c’è partita, 45-22 e biancazzurri che paiono sulle gambe.

Dopo un quarto e mezzo l’Adamant ha già subito 48 punti, e c’è da dire che Pordenone muove benissimo il pallone: prova a rimettersi in carreggiata la truppa di Benedetto, ma all’intervallo il divario è ampissimo sul 53-36. Ferrara esce dagli spogliatoi con un altro piglio, ma il buon momento dura poco e dopo essere tornata sul -13, l’Adamant viene ricacciata sul -19 dagli avversari: perlomeno i biancazzurri trovano il canestro con più facilità rispetto al primo tempo, e le due triple in fila di Santiago ridanno un po’ di fiato ai suoi (61-48 al 25’).

Ferrara ha alzato l’intensità in difesa, merito va dato agli esterni di Pordenone che dall’arco non perdonano: per gli estensi è una buona terza frazione, ma al 30’ i punti da recuperare sono ancora quindici. Nell’ultimo quarto l’Adamant non riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, e a Pordenone arriva la prima sconfitta in campionato: nessun dramma, per carità, ma la squadra è apparsa un po’ sulle gambe e la difficoltà nelle rotazioni degli esterni è evidente.

Jacopo Cavallini