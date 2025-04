Adamant: sconfitta amara a Gardone, Ferrara obbligata a vincere contro Sangiorgese

L’ennesima occasione persa di una stagione che rischia di vivere di troppi rimpianti, proprio come quella dello scorso anno. Il "day after" della sconfitta dell’Adamant a Gardone ha un retrogusto amaro, perché i biancazzurri sanno bene di aver sciupato un’altra chance importante per agganciare il primo posto in classifica, che quasi certamente è invece sfumato del tutto a tre giornate dalla fine dei play-in. Anzi, Ferrara deve guardarsi ora le spalle, ed è in pratica obbligata a vincere sabato sera in casa contro la lanciatissima Sangiorgese per non ritrovarsi addirittura al quarto posto. Già, perché in vetta la classifica è cortissima: guida Pordenone a quota 28, seguono Ferrara, Sangiorgese e Monfalcone a 26; l’Adamant ha assoluta necessità di vincere – magari ribaltando la differenza canestri – contro i lombardi per non rischiare di complicarsi definitivamente la corsa al miglior piazzamento in griglia. L’epilogo di Gardone ha palesato i soliti limiti che questa squadra si porta dietro ormai da più di un anno: mancanza di cinismo nei momenti cruciali, troppe leggerezze difensive, ed almeno un paio di giocatori fuori forma. Stamattina si tornerà in palestra con l’interrogativo Santiago: l’obiettivo è recuperarlo per la delicatissima sfida di sabato, troppo importante la sua presenza nell’economia del roster estense.

j. c.