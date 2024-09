Adamant, si parte. A Gorizia stasera vuol partire forte

Conto alla rovescia scaduto, da oggi l’Adamant comincia a fare sul serio. Il campionato dei biancazzurri parte questa sera (ore 19) da Gorizia, dove Drigo e compagni ricominceranno a progettare l’assalto alla B Nazionale: un esordio non facile, sul campo di una neopromossa sospinta da tanti tifosi, seppure costretta a giocare in una piccola palestra da 300 posti. Per Ferrara è il momento di confermare anche negli impegni ufficiali quanto di positivo fatto vedere nella preseason: l’Adamant dovrà essere brava ad approcciare nel modo giusto, scrollandosi in fretta la tensione dell’esordio, consapevole di avere molto più da perdere rispetto a Gorizia, che giocherà col freno a mano abbassato ben conscia di partire da sfavorita.

Ma attenzione, perché la Dinamo ha costruito un roster di livello, e potrà lottare per le prime posizioni, almeno così dicono i più informati: la ciliegina sulla torta di un mercato estivo importante è rappresentata sicuramente da Giulio Casagrande, accostato per diverse settimane anche a Ferrara, che alla fine ha scelto di riavvicinarsi a casa. Per la quarta serie il suo è un profilo di grande livello, ma Gorizia potrà contare anche su altri giocatori importanti, come il centro Diminic e l’esterno Sanad: sono questi tre nomi, senza dubbio, a dover essere sotto la lente d’ingrandimento della difesa estense.

Se guardiamo ai due organici nella loro completezza, però, l’Adamant pare un gradino sopra agli avversari: una chiave potrebbe essere la differenza di qualità dalla panchina, visto che Gorizia non sembra avere profili capaci di cambiare la gara in corso, mentre Ferrara ha tante armi sia offensive che difensive anche nel cosiddetto secondo quintetto. Partire con un successo gioverebbe a tutto l’ambiente, per mantenere quella scia di entusiasmo che si è respirata in queste settimane, con una campagna abbonamenti che è andata ben oltre le più rosee aspettative ed una preseason che ha convinto tutti. Il cammino comincia oggi.

Jacopo Cavallini