"Adamant, siamo sulla strada giusta"

"La squadra sta rispettando le attese, siamo soddisfatti del cammino fatto fin qui". Il numero uno di Adamant Ferrara Basket, Riccardo Maiarelli, sintetizza così l’avvio di stagione della squadra biancazzurra, reduce da cinque vittorie nelle prime sei giornate di campionato. "La squadra è solida e sta giocando un buon basket – prosegue il massimo dirigente –, purtroppo come spesso capita gli infortuni si stanno mettendo di traverso, ma penso proprio che siamo sulla strada giusta". Il successo contro Oderzo ha ridato entusiasmo allo staff e a tutto l’ambiente, e domenica a Padova si prospetta un altro esodo dei tifosi estensi per sostenere Drigo e compagni. Ieri, alla Bondi Arena, è stato reso noto l’accordo tra l’azienda di Maiarelli, Open 1, già jersey sponsor di Ferrara Basket, e le Aquile di football americano: Open 1 diventerà main sponsor della formazione Under 21 delle Aquile che disputerà il prossimo campionato nazionale a partire da domenica 3 novembre. Un’amicizia di lunga data, quella tra Maiarelli e il general manager delle Aquile, Raffaello Pellegrini, che ha portato ad un intensificarsi del rapporto tra le due società sulla base del progetto Alleanza Digitale, ideato da Stefano Michelini. "Riccardo non ha avuto nessun dubbio nello scegliere l’abbinamento con una delle squadre del nostro settore giovanile, a riprova della sua grande sensibilità relativa alla promozione dello sport cittadino a tutti i livelli", ha commentato Raffaello Pellegrini.

Jacopo Cavallini