Adamant solida nei big match: e ora Padova

In casa Adamant non c’è tempo di festeggiare la bella vittoria con Valsugana, perché domani sera (ore 20.30) la truppa di Benedetto torna in campo alla Bondi Arena per affrontare la Virtus Padova, in un altro incrocio fondamentale per la classifica. I biancazzurri devono difendere il 63-62 dell’andata e bissare il successo colto in terra patavina per guadagnarsi un altro 2-0 negli scontri diretti, dopo quelli con Gorizia e Valsugana. Dando uno sguardo alla graduatoria, e ricordando la formula del campionato che vedrà le prime sei scontrarsi con le pari classifica del girone lombardo portandosi dietro i punti conquistati con le avversarie dirette, la situazione di Ferrara si può considerare al momento positiva. L’Adamant ha vinto infatti due volte contro Valsugana, una contro Monfalcone (che scenderà alla Bondi Arena con l’anno nuovo) e una contro Padova, prossima avversaria dei biancazzurri proprio domani sera. Pesa la sconfitta con Jesolo, attualmente sesta in classifica, mentre lo "zero" con Pordenone potrà essere riscattato fra una decina di giorni, quando i friulani arriveranno alla Bondi Arena per l’ultima gara prima della sosta natalizia.

Insomma, il cammino dell’Adamant la mette fin qui in una buona posizione anche in ottica seconda fase, e dovesse arrivare un successo domani contro Padova ecco che Ferrara partirebbe già con un bottino davvero interessante, dovendo però giocare altri scontri diretti, due dei quali in casa davanti al pubblico amico. Dalla "griglia di partenza" della seconda fase si dovranno giocare poi altre dodici partite contro le squadre dell’altro girone, per decidere i posizionamenti playoff e chi avrà il fattore campo a favore: vista l’esperienza dello scorso anno, e l’importanza di giocare alla Bondi Arena, per l’Adamant sarà fondamentale scalare quanto più la classifica per arrivare alla fine della seconda fase almeno nelle prime due posizioni.

Non guardiamo però troppo in là, Drigo e compagni hanno il mirino puntato sulla partita di domani sera, consci di essersi ritrovati e di attraversare un buon periodo sotto ogni punto di vista. Il rientro di Ballabio e la migliore condizione fisica di Chessari giovano a tutti, in particolare agli esterni Santiago e Marchini, più liberi di finalizzare e di delegare la gestione del pallone ai due playmaker.

E sotto canestro si registra la crescita esponenziale di Yarbanga, un vero fattore coi suoi 19 punti per la vittoria biancazzurra a Valsugana.

Jacopo Cavallini