Adamant, tifosi in coda. Già oltre cento abbonati

È subito boom di tessere al primo giorno di campagna abbonamenti targata Adamant Ferrara Basket. Sono già 119 gli abbonati che hanno confermato il loro posto a sedere anche per la stagione 2024/25: il dato tiene conto sia dei vecchi abbonati che del pacchetto "In & Young" dedicato ai tesserati Vis, Vis Rosa e Scuola Basket, che ha riscosso immediatamente un grande successo. In due ore di campagna, si è arrivati già a superare la metà degli abbonamenti emessi lo scorso anno, che erano stati 225, segno che le buone sensazioni della vigilia sono state confermate dall’effettiva risposta degli appassionati. La vendita delle tessere proseguirà anche oggi pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 sempre alla Bondi Arena; fino a venerdì 20 la campagna è riservata alla prelazione per i vecchi abbonati e alla sottoscrizione del pacchetto In & Young.

Poi, da sabato 21 in concomitanza con il torneo quadrangolare al palasport, via alla vendita libera, sia in presenza che online sul sito della piattaforma Etes.

La campagna abbonamenti chiuderà domenica 29 settembre, e dalla settimana successiva aprirà la prevendita per i singoli biglietti del match contro Valsugana, esordio casalingo dei biancazzurri in campionato.

Che nel frattempo hanno ripreso a lavorare in palestra dopo i due giorni di riposo concessi da coach Benedetto: nel mirino la doppia sfida di questo fine settimana, valevole per il quadrangolare "City Of Ferrara", con avversarie New Flying Balls Ozzano, Petrarca Padova e Bmr Reggio Emilia. Poi, sarà solo campionato, con la testa al debutto a Gorizia.

j.c.