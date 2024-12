Adamant, torna il sereno. E domenica c’è Pordenone

Un successo esterno che ridà morale e tranquillità in vista dell’ultimo impegno dell’anno solare, domenica in casa contro Pordenone. L’Adamant ha passato una domenica serena e altrettanto farà oggi, nel secondo dei due giorni di riposo concessi da coach Benedetto dopo la vittoria sul campo di Montebelluna. Nonostante il modesto valore degli avversari, a tutti gli effetti una squadra di under 19, talentuosi ma pur sempre giovanissimi, Ferrara è stata brava ad incanalare in fretta la sfida sui binari a lei più congeniali: 11-24 al 10’, 23-51 all’intervallo in una partita che dopo appena due quarti era già finita. Coach Benedetto ha avuto risposte positive da tutti i suoi effettivi, e in particolare dalla ‘young connection’ formata da Dioli e Yarbanga: 31 punti in due, e una crescita che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. L’esterno classe 2006 ha fatto intravedere tutte le sue qualità al tiro, mentre il ‘colored’ di scuola Vis continua il suo percorso di crescita, e nelle ultime gare è stato sempre uno dei migliori in campo, molto apprezzato dal pubblico estense per la sua grinta ed energia sotto canestro.

La pratica Montebelluna è stata archiviata senza particolari affanni come da programma, ora l’Adamant deve chiudere nel migliore dei modi il 2024 vincendo una sfida fondamentale per la classifica contro Pordenone. I biancazzurri devono infatti riscattare il -18 dell’andata facendo tesoro degli errori commessi, nella speranza che i friulani non riescano a ripetere la clamorosa prestazione al tiro di due mesi fa. La gara di domenica con Pordenone è forse la più importante di questo primo scorcio di campionato per Ferrara, che vincendo andrebbe ad aggiungere altri due punti fondamentali in chiave seconda fase.

Il turno: Montebelluna-Ferrara 65-94, San Bonifacio-Monfalcone 82-78, Gorizia-Petrarca Padova 66-60, Virtus Padova-Pordenone 48-72, Oderzo-Valsugana 76-71, Trieste-Jesolo 61-59.

Classifica: Monfalcone, Pordenone 24; Ferrara 22; Virtus Padova, Valsugana 18; Jesolo 16; Petrarca Padova 14, Oderzo 14; Gorizia, San Bonifacio 12; Trieste 6; Montebelluna 0.

Jacopo Cavallini