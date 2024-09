Adamant travolge. Bologna Basket. Santiago top scorer

bologna basket

70

adamant ferrara

94

ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Cazzanti 3, Sackey 8, Drigo 12, Santiago 23, Tio 14, Yarbanga 8, Solaroli 11, Turini 4, Ballabio 11, Braga, Marchini ne. All. Benedetto.

Parziali: 21-18; 48-48; 67-73.

A San Lazzaro va in archivio con una netta vittoria il quarto test della preseason di Ferrara, che vince e conferma la sua forza, dominando contro una pari categoria come Bologna Basket. Dopo un primo quarto di studio, l’Adamant allunga nei restanti tre parziali, e negli ultimi dieci minuti mette a segno un break di 21-3 che spacca la partita in due. Prossimo test venerdì in casa contro la Virtus Imola. Partenza convinta dei biancazzurri, in campo con Ballabio, Santiago, Solaroli, Tio e Yarbanga: tanti i quintetti provati in queste prime amichevoli da coach Benedetto, che vuole testare tutti i suoi effettivi. Al 4’ è 10-4 Adamant, poi Bologna ricuce con le triple di Bellachioma e Costantini che valgono il -1. Ferrara allenta la tensione nella seconda parte del quarto, e la prima frazione va ai felsinei (21-18): Benedetto si fa sentire coi suoi, e in avvio di secondo parziale l’Adamant entra in campo con un altro piglio. Due buone difese e Ballabio segna in contropiede il 25-27, dall’arco Ferrara però non è precisa mentre Bologna punisce con Gamberini e l’ex Kleb Ugolini. L’Adamant si affida allora all’esplosività di Sackey e Tio, ma dall’altra parte la truppa di Lunghini trova buone trame e percentuali altissime al tiro: in un secondo quarto in cui gli attacchi prevalgono sulle difese, Ferrara se lo porta a casa 30-27 per un 48-48 all’intervallo. I biancazzurri scavano un break di 10-0 ad inizio terzo quarto, risponde Bologna con tre cesti di fila dai 6,75 che riportano la sfida in equilibrio: Santiago e Tio trascinano Ferrara, sono i loro più ispirati nel 25-19 con cui gli uomini di Benedetto si portano a casa la terza frazione. Nell’ultimo quarto le energie fisiche vengono a mancare da ambo le parti, ma l’Adamant ne ha di più e dilaga fino al +24.

Jacopo Cavallini