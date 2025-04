Adamant trionfa contro Sangiorgese: difesa decisiva per il secondo posto

"Nell’intervallo siamo riusciti a sistemare un po’ di cose e a concedere meno rispetto al primo tempo, questo successo passa dalla difesa". In casa Adamant si torna a sorridere dopo la vittoria interna contro la Sangiorgese che ha ridato slancio ed entusiasmo al finale di stagione dei biancazzurri, capaci di consolidare il secondo posto e di tenere a bada il tentativo di sorpasso in classifica dei lombardi. La "Sangio" arrivava da 13 vittorie nelle ultime 14 partite, e per lunghi tratti della sfida della Bondi Arena ha fatto paura, ma Ferrara è uscita nella ripresa con un altro piglio e ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. "Il ritmo in attacco c’era ma in difesa eravamo troppo morbidi – analizza Benedetto –, non possiamo prescindere dall’attitudine che mettiamo nella nostra metà campo e il fatto di aver concesso loro appena 23 punti nel secondo tempo è un segnale chiaro che va in questa direzione.

Arrivavamo da una brutta partita, siamo stati bravi a riprenderci subito vincendo contro la squadra più in forma del momento: e ribaltando la differenza canestri ci siamo ancora di più avvicinati al secondo posto, in attesa di capire come si svilupperanno questi ultimi impegni del play-in. Devo ringraziare Santiago, si è rimesso a disposizione dopo l’infortunio, ha giocato minuti importanti ed è una pedina che va tutelata: il ragazzo non si risparmia e tiene tantissimo alla causa.

Si può dire che questa sia stata una partita da playoff, per loro era troppo importante cercare di vincerla per risalire ulteriormente la china, ma alla fine l’abbiamo spuntata noi addirittura con un +5 che ci dà maggiori garanzie in caso di arrivo a pari punti. Siamo quattro squadre in pochissimi punti, noi dobbiamo continuare il nostro percorso e cercare di portare a casa queste due partite che mancano prima dei playoff: gare come queste ti abituano e ti preparano a ciò che arriverà fra qualche settimana.

L’Adamant sarà in campo già fra 48 ore, nella tana della Social Osa Milano, per un turno infrasettimanale pre-pasquale che dirà tanto soprattutto per le posizioni di vertice: i biancazzurri puntano al secondo posto, ma la sconfitta di ieri di Pordenone, in casa contro la Social Osa Milano, regala uno spiraglio per il primo posto. Saranno due giornate di fuoco, ma tutto è ancora possibile in vetta, a patto per Ferrara di fare un filotto e confidare in un ulteriore inciampo altrui.

Jacopo Cavallini