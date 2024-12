Adamant, un antipasto playoff. "Valsugana è imbattuta in casa. Ecco un altro esame da superare»

"Sarà una trasferta complicata, su un campo in cui Valsugana non ha ancora perso". L’Adamant è pronta a un nuovo lungo viaggio, direzione Civezzano, in provincia di Trento, dove alle 19 affronterà i padroni di casa in uno scontro d’alta classifica, importante anche in ottica seconda fase. Un successo rappresenterebbe per i biancazzurri un’altra bella iniezione di fiducia, ma soprattutto un ulteriore 2-0 negli scontri diretti da portarsi dietro nella fase decisiva della stagione. "Questo è un girone molto competitivo, oggi affrontiamo una squadra parecchio attrezzata – l’analisi di coach Benedetto – che ha sempre occupato le prime posizioni in classifica e ha tanta qualità nel suo roster. Potremo contare su un Ballabio con una settimana in più di allenamenti nelle gambe, mentalmente sarà un po’ più libero e con meno paura di farsi male rispetto al rientro di domenica scorsa: sicuramente non è ancora al top della forma, anzi forse accuserà un po’ più di fatica, ma è un percorso graduale e dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo. Abbiamo Chessari che migliora di giorno in giorno, ma rientrare dopo un periodo di stop non è mai facile: così come per Ballabio, anche per lui sarà un processo di crescita progressivo.

Ora abbiamo un giocatore in più nelle rotazioni, in settimana ci siamo allenati bene grazie alla disponibilità – ci tengo a ringraziarli – della 4 Torri, che ci ha prestato il giovane Cristoni per alzare l’intensità delle sedute". Il vice Castaldi si sofferma sui punti di forza di Valsugana: "Ha dimostrato di essere uno dei top team del girone, giocano in maniera convincente e sono un gruppo unito, che ha in alcuni giocatori i propri punti di forza: Zilius e Scanzi su tutti, ma tutti quelli che entrano si fanno sempre trovare pronti. Sono ottimamente allenati da coach Giubertoni, lo conosciamo bene perché già l’anno scorso Pizzighettone giocava una buonissima pallacanestro: la loro palestra fin qui è stata un fortino, non hanno ancora perso in casa, noi siamo abituati a giocare in un altro tipo di impianto ma dovremo prendere in fretta i giusti punti di riferimento".

Jacopo Cavallini