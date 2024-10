Adamant, una scommessa di nome Tio: "A Gorizia un assaggio del nostro valore"

Uno dei punti di forza dell’Adamant, sabato scorso a Gorizia, è stato certamente l’atletismo dei lunghi, col trio Yarbanga-Sackey-Tio a dominare la lotta nel pitturato. Proprio quest’ultimo, classe 2003 reduce da un’esperienza a Collegno, è tra i più attenzionati dagli appassionati biancazzurri, che lo hanno apprezzato nella preseason per l’esplosività e la freschezza messi in mostra. "Sono estremamente contento del risultato che abbiamo portato a casa sabato sera – le parole di Tio –, è tutto frutto del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane durante gli allenamenti. Non sono sorpreso della vittoria, sappiamo quanto lavoro c’è stato dietro, sicuramente lo scarto è stato molto ampio ma sta a dimostrare che siamo sulla buona strada e stiamo facendo le cose nel modo giusto. La chimica di squadra? Sembra che ci conosciamo da un anno e non da un mese e mezzo, ci stiamo frequentando anche fuori dal campo e questo aiuta molto".

Domenica per l’Adamant ci sarà l’esordio casalingo alla Bondi Arena, e ci si aspetta una cornice di pubblico importante dopo l’autorevole successo di Gorizia: "A Collegno se facevamo 300 persone eravamo più che contenti, so che questa è una città che respira pallacanestro e ha vissuto palcoscenici di grande basket. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra ed il coach a portare a casa i due punti: lui crede tanto in me, sa benissimo che ho iniziato a giocare a pallacanestro relativamente da poco, e quindi devo ancora imparare tante cose. Sento la fiducia del coach, è una persona che mi aiuta sia dentro che fuori dal campo a diventare un giocatore migliore ed io ho estrema fiducia in lui".

APERTA LA PREVENDITA PER LA PARTITA DI DOMENICA. Dalla mattinata di ieri è attiva la prevendita di Adamant Ferrara-Valsugana Basket, in programma domenica 6 ottobre alle 18 presso la Giuseppe Bondi Arena. La partita è valida per la seconda giornata del Girone D di Serie B Interregionale 2024/25. In occasione del match contro Valsugana Basket sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso. I biglietti per i tifosi locali sono in vendita online sul sito di Etes, così come quelli per il settore ospiti, la cui vendita è libera senza alcuna restrizione. Queste le tariffe per poter acquisire il proprio biglietto nella fase di prevendita: Tribuna Rossa/Blu: €10 intero, €7, ridotto. Gradinata/Curva: €7, intero, €5, ridotto. Ai prezzi dei biglietti va aggiunto 1 euro in fase di acquisto online per il diritto di prevendita.

Jacopo Cavallini