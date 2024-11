Adamant, una settimana a fari spenti. E Maiarelli porta la squadra a cena

E’ stata una settimana volutamente ‘silente’ quella attraversata dall’Adamant Ferrara, che domani pomeriggio (ore 18) scenderà in campo alla Bondi Arena contro lo Jadran Trieste e vorrà cancellare l’inatteso ko di domenica scorsa sul campo del Petrarca Padova. La società ha scelto infatti di tenere il profilo basso dopo la brutta sconfitta, prendendo alla lettera le dichiarazioni di coach Benedetto nell’immediato post gara: "ora dobbiamo stare zitti e lavorare", aveva detto il tecnico reggino insoddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra, è così in effetti è stato. E’ stata una settimana di duro lavoro, in cui nessun giocatore ha rilasciato dichiarazioni, e solamente nella mattinata di oggi lo staff tecnico biancazzurro presenterà come di consueto la gara: non si è voluto lasciare spazio ad interpretazioni di qualsiasi genere, l’indirizzo è chiaro ed è quello di ripartire subito già da domani, tornando ad essere quello che l’Adamant è stata nelle prime uscite della stagione. Bastone e carota, però, perché dopo il confronto andato in scena lunedì pomeriggio in cui squadra, staff e dirigenza si sono parlati e hanno cercato soluzioni dopo il ko di Padova, nella serata di giovedì l’intero gruppo squadra si è ritrovato a cena (era presente anche il presidente Maiarelli) per cementarsi ancora di più e dimostrare la vicinanza della società e la voglia di uscire dal momento complicato.

Ferrara arriva infatti da due sconfitte nelle ultime tre gare, e ha rallentato un cammino che fino a poche settimane fa sembrava pressoché perfetto: in attesa del recupero di Ballabio, per il quale ci vorrà ancora un po’ di tempo, l’importante sarà non perdere ulteriore terreno dalle tre che precedono i biancazzurri in classifica, sfruttando un calendario che tutto sommato sorride a Drigo e compagni. Da qui al primo dicembre, infatti, data dell’inizio del girone di ritorno, l’Adamant incrocerà tre squadre alla portata (Trieste, San Bonifacio e Jesolo) e si giocherà tanto nella trasferta del 17 novembre sul campo di Monfalcone.

j.c.