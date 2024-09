Adamant verso Gorizia. Benedetto: "Un bel test"

"Ci aspettiamo una partita ad alto ritmo, sarà un bel test per capire a che punto siamo". È la prima vigilia ufficiale della stagione per l’Adamant Ferrara, che domani (ore 19) darà il via al suo campionato con la sfida sul parquet della neopromossa Gorizia. "Veniamo da quaranta giorni di buon atteggiamento e buona predisposizione al lavoro da parte di tutti – le parole di coach Benedetto –, affronteremo una delle squadre favorite assieme a noi, Valsugana e Virtus Padova, che incroceremo subito ad aprire il campionato. Dobbiamo cercare di fare un’ottima partita, loro hanno giocatori di categoria superiore, per noi sarà importante avere una bella faccia anche in trasferta, e questo è un test di livello per testarci subito lontano da casa. L’idea, come abbiamo sempre detto, è quella di condurre un campionato di vertice per poi giocarci tutto ai playoff: abbiamo fatto un’ottima preseason, per quello che può contare, ora toccherà replicare in un impegno ufficiale. Le condizioni di Yarbanga? Lo valuteremo fino alla palla a due, ma contiamo di recuperarlo grazie al lavoro del nostro staff medico. Nel caso in cui non riuscisse a scendere in campo, siamo fiduciosi di poter portare a casa il risultato anche senza di lui". Già ieri pomeriggio, in ogni caso, il colored biancazzurro si è allenato per lunga parte della seduta assieme ai compagni, e a meno di problemi dell’ultima ora sarà dunque della partita.

j.c.