Adamant, via i veli alle nuove divise da gioco. Maiarelli: "Grande entusiasmo, ora il campo"

Innovativa, biancazzurra, dal significato ben preciso. Adamant Ferrara Basket ha presentato le nuove divise da gioco home e away nella prestigiosa cornice di Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio di Bonifica. La società ha scelto di dare un taglio moderno ai due kit, mantenendo gli originali colori biancazzurri, con una fascia diagonale che si espande dalla spalla sinistra verso il basso, e quattro "graffi" poco sopra lo sponsor principale Adamant Group: questi stanno a significare i quattro capisaldi del progetto "In & Young", da cui la pallacanestro ferrarese ha voluto ripartire questa estate, ovvero Ferrara Basket 2018 appunto, Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket. Nella parte bassa della divisa, si può intravedere un motivo maculato che va via via a confondersi col colore principale del kit. Sul fronte della canotta, i loghi degli sponsor Adamant Group, Open1, Faro e Dimedia, mentre sul retro – sotto al numero – il logo di Errebi Technology. Sui pantaloncini, invece, il logo di Bondi Pasta Fresca. I due kit sono stati realizzati dal technical sponsor Mizuno e saranno indossati dalla squadra a partire dalla prima giornata di campionato del prossimo 28 settembre sul parquet di Gorizia.

"Siamo orgogliosi di presentare questa nuova divisa, che racchiude al suo interno tanti elementi per noi importanti – spiega il presidente Riccardo Maiarelli –. L’azienda Adamant ha creduto nel nostro impegno e nei progetti che abbiamo realizzato e realizzeremo nel prossimo futuro, i tifosi sono coinvolti, come stanno a significare i 550 abbonamenti sottoscritti fino ad oggi. Ora la palla passa al campo, rinnovo il mio "in bocca al lupo" a staff e giocatori". "Oltre ad essere una maglia molto bella esteticamente, è per noi fondamentale avere Adamant al nostro fianco come naming & main sponsor – spiega il vicepresidente Paolo Piazzi –, ringrazio i tifosi che hanno già sottoscritto il proprio abbonamento condividendo il nostro progetto. Gli appassionati stanno cogliendo la nostra volontà di fare bene".

Jacopo Cavallini