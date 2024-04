"Addio emozionante di coach Scocchera: due stagioni di passione e gratitudine alla Tarros"

E al termine del match di iericontro Gallarate, visibilmente emozionato, saluta anche coach Andrea Scocchera, il tecnico livornese che ha guidato la Tarros per due stagioni e che ha annunciato che non sarà più l’allenatore dei bianconeri, decisione comunicatagli da due mesi dal club.

"Avrei voluto chiudere diversamente, e di accedere ai play-off, - ha commentato Scocchera - ; peccato. Ma credo di aver lasciato un buon ricordo dopo due stagioni entusiasmanti. Voglio ringraziare tutti: da Danilo e Maurizio Caluri che mi hanno dato fiducia dandomi questa panchina prendendomi dalla C Silver toscana, a tutti i ragazzi, allo staff dirigenziale, tecnico e sanitario, ad Umberto (Toffi, il vice, ndr) e a tutti i tifosi che ci hanno supportato in queste due fantastiche stagioni. Rammarico? L’unico è quello di aver avuto una rotazione in meno dal peso specifico importante come quella di Rajacic: ma a tutti i ragazzi non posso rimproverare nulla. Anzi. Hanno dato tutti quanti il massimo, nonostante le molteplici difficoltà anche in allenamento. Non li cambierei con nessuno".

G.S.