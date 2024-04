Addio sogno playoff. Il bilancio di coach Pinelli. "Dragons, troppi errori. Facciamone tesoro»

Smaltita la rabbia per i risultati deludenti della seconda fase, i Dragons tornano in palestra per allenarsi e chiudere con onore la stagione. Stavolta non ci sono più appelli. I play-off non potranno essere più raggiunti, dopo il ko incassato contro la Note di Siena Mens Sana e gli ultimi 120’ della stagione serviranno solo per capire cosa non è andato. "E’ stata una partita bella. Niente da dire. Per noi un po’ meno, la squadra ha dimostrato di non volerla perdere mai e questa cosa è stata ammirevole e da apprezzare – commenta con qualche rammarico nella sua analisi Marco Pinelli, allenatore della Sibe Gruppo AF Prato - Abbiamo perso delle partite in precedenza nelle quali se avessimo messo la metà del piglio visto contro Siena di sicuro avremmo ottenuto risultati diversi. L’assenza del capitano Milo Staino è stata pesante, ma la squadra è stata bravissima ad adattarsi tatticamente, ad abbassare il quintetto. Alla fine la differenza la fanno gli episodi e questi non ci hanno voluto bene. Ai ragazzi non posso dire nulla sotto il profilo della applicazione".

E’ il tempo dei consuntivi, anticipati rispetto alla tabella di marcia disegnata in estate: "Rimpianti? Certo, ce ne sono. Specie in questa secondo fase, prendiamoci però le responsabilità di quanto fatto in campo e io me le prendo in primis – insiste Pinelli -. Sono dodici anni che ringrazio tutti qui ai Dragons per la fiducia che mi hanno mostrato, avallando tutte le scelte da me fatte. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti e quindi è bene dirlo. Sono tre anni che facciamo i play off, sotto l’aspetto organizzativo ed economico il supporto della società è stato perfetto, non ci hanno fatto mai mancare nulla e questo non è banale. Quindi mi prendo tutte le responsabilità del caso. Faremo tesoro degli errori commessi". E adesso restano le ultime partite: "Dobbiamo onorare le ultime gare – conclude il coach pratese -. Si torna in campo sabato 6 aprile alle 18.30 a Coverciano contro Pino Firenze per chiudere a testa alta".

L. M.