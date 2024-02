Agliana punta i playoff. Bagarre per restare in C

È tempo di primi verdetti per quanto riguarda le squadre della nostra provincia impegnate nel campionato di Serie C Unica, vale a dire Agliana, Monsummano e Bottegone. La Endiasfalti impegnata nel girone B è riuscita a strappare un fondamentale quarto posto che gli è valso la salvezza diretta. La compagine neroverde dopo un girone di andata sottotono è riuscita nella seconda parte a sfiorare "l’en plein", vincendo 9 partite su 10 e accedendo alla poule promozione. La squadra aglianese affronterà le prime quattro forze del gruppo A, vale a dire Costone Siena, Sibe Prato, San Vincenzo e Sansepolcro, portandosi dietro i punti ottenuti con le squadre classificate dal primo al quarto posto. Alla luce dei risultati maturati, Agliana inizierà la seconda fase con 4 punti, in attesa che l’ultimo turno vada a delineare la classifica delle rivali. Un arrivo nelle prime quattro posizioni garantirebbe l’accesso ai playoff per l’unico passaggio in B Interregionale.

Seconda parte di stagione in vista anche per Valentina’s Bottegone e Shoemakers Monsummano che parteciperanno alla fase di qualificazione. Ci saranno due gironi incrociati con il metodo pari-dispari, composti da sette squadre, che si porteranno dietro i punti acquisiti nella prima fase con le squadre dello stesso segno. Le prime due si salveranno e l’ultima andrà in DR1, mentre per le restanti otto ci sarà un doppio turno playout che decreterà le due formazioni che otterranno la salvezza oltre alle sei perdenti che non saranno ammesse alla prossima Serie C. Sarà dura, insomma.

I ciabattini sono certi dell’ottavo posto ma dovranno aspettare i risultati degli altri campi per capire con quanti punti inizieranno la seconda fase e quali saranno gli avversari con cui misurarsi. Aria di derby? Possibile: in questo momento Bottegone di coach Milani occupa anch’essa l’ottava posizione ma con una giornata da giocare e tre squadre racchiuse in due punti, tutto può ancora succedere. Resta il fatto che né i blu amaranto né i gialloneri hanno ottenuto la salvezza diretta e questa seconda fase sarà decisiva per confermarsi in categoria.

Leonardo Meacci